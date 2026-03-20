به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مجتبی بامری در خطبه‌های این هفته نمازجمعه سراوان گفت: قدرت‌های جهانی با ارسال ناوها و هواپیماهای پیشرفته، هیاهو و رعبی در دنیا ایجاد کرده بودند، اما در برابر رزمندگان اسلام، دست قدرت آن‌ها در مسیر عملیات‌ها شکسته و عقب‌نشینی کردند.

امام‌جمعه سراوان افزود: امروز دو بازوی قدرتمند آمریکا، شامل هواپیماهای جنگی و پهپادهای پیشرفته، توسط رزمندگان اسلام سرنگون شده است. این پیروزی‌ها نشان‌دهنده شکست قلدران در برابر اراده الهی است.

وی تصریح کرد: ملت ایران در جبهه‌های مختلف، هم با رژیم صهیونیستی و هم با آمریکا و عوامل فاسد آن‌ها در کشورهای منطقه در جنگ است. این نبرد در زمین، آسمان و دریا به‌صورت هم‌زمان با پیروزی رزمندگان اسلام ادامه دارد و قدرت خدا امروز از طریق رزمندگان اسلام برای به‌زانودرآوردن آمریکا و اسرائیل فعال شده است و این ملت ضربات محکم‌تری را دریافت خواهند کرد.

حجت‌الاسلام بامری ادامه داد: ایران اسلامی با تمام قدرت در برابر دشمنان ایستاده و در همه میدان‌ها، ضربات محکم‌تری نسبت به اقدامات دشمن وارد کرده است و برخلاف تصور دشمنان، شهادت امام امت (ره) و فرماندهان عزیز، موجب وحدت بیشتر ملت ایران و نیروهای مسلح شده است. مردم با حضور شبانه‌روزی خود در صحنه، پشتیبان رزمندگان اسلام هستند.

وی در ادامه گفت: وحدت و صمیمیت میان مسئولان و مردم مضاعف شده است. دشمنان هم در صحنه نبرد و هم در توطئه‌های داخلی شکست‌خورده‌اند و بستن تنگه هرمز، یکی از وعده‌های محکم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که بااقتدار بر آن ایستاده‌اند. ملت ایران، ملت پیروز این جنگ است.

امام‌جمعه سراوان خاطرنشان کرد: دشمنان شکست خواهند خورد، آمریکا از منطقه خارج خواهد شد، اسرائیل نابود می‌شود و قدس آزاد خواهد گشت. ملت ایران به‌عنوان امت واحده الهی، پیروز این میدان خواهد بود.

حجت‌الاسلام بامری در ادامه خطبه‌های امروز اظهار داشت: در این ایام، یاد و خاطره امام راحل (ره)، شهدای انقلاب اسلامی و به‌ویژه شهدای اخیر، از جمله سردار سلیمانی، آقای لاریجانی و سردار نائینی را گرامی می‌داریم و علو درجات ایشان را از خداوند متعال مسئلت داریم.

وی افزود: اینجانب با اشاره به آیه شریفه "قاتلوهم یعذبهم الله بایدیکم و یحزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین" از سوره توبه، بر لزوم مبارزه با کفر و ظلم تأکید کرده و یادآوری کردم که خداوند وعده نصرت به مؤمنان داده است.

حجن الاسلام بامری تصریح کرد: مقاومت و ایستادگی در برابر زورگویان و قلدران، امری الهی است که به دست امت قهرمان ایران محقق می‌شود. این ملت باتکیه‌بر ایمان و رهبری امام شهید، راه مقاومت را در پیش گرفته است.

امام‌جمعه سراوان گفت: امروز، موشک‌ها و رزمندگان ما، تجلی اراده الهی برای مقابله با ظلم هستند و این اراده باقدرت ادامه خواهد یافت تا دشمنان رسوا شوند.