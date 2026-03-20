پیام تسلیت سخنگوی شورای نگهبان در پی شهادت سردار نائینی

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی شورای نگهبان در پیامی شهادت سردار نائینی سخنگوی سپاه را تسلیت گفت.
متن پیام هادی طحان نظیف به شرح ذیل است:
عروج پرافتخار و شهادت مجاهد عرصه رسانه و فرهنگ، سردار سرتیپ پاسدار علی محمد نائینی معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به ملت رشید و مقاوم ایران اسلامی، خانواده ایشان و همکارانشان تبریک و تسلیت عرض میکنم.
شهادت این عزیز نشاندهنده آن است که دشمن آمریکایی - صهیونی نه تنها از ضربات کوبنده موشکی و پهپادی نیروهای مسلح به ستوه آمده، بلکه از بیان آنها نیز خشمگین است و موجب بیآبرویی خود میداند.
نظر شما