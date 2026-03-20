۹۴ میلیون تردد و کاهش ۶۰ درصدی تصادفات در طرح نوروزی راهور 

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد باقر سلیمی، معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا، با تبریک پیشاپیش عید سعید فطر و نوروز، از افزایش حجم تردد در محورهای برونشهری از روز گذشته خبر داد و تاکید کرد که به ویژه در مسیرهای خروجی تهران به سمت شمال کشور، حجم تردد افزایش قابل توجهی داشته است.
وی با اشاره به اقدامات ویژه ترافیکی پلیس، اظهار داشت: برای جلوگیری از گرههای ترافیکی و انسداد مسیر، آزادراه تهران-شمال و کرج-چالوس از ساعت ۱۱:۳۰ امروز به صورت یکطرفه در اختیار تردد جنوب به شمال قرار گرفته است. این اقدامات از شب گذشته تا ساعت ۲۳ و امروز از ساعت ۱۱:۳۰ ادامه داشته و تا زمان عادی شدن ترافیک ادامه خواهد یافت.
سردار سلیمی همچنین به تردد بالای ۹۴ میلیون وسیله نقلیه در جادههای کشور طی طرح نوروزی اشاره کرد و افزود: در استانهای تهران، البرز، خراسان رضوی، فارس و مازندران بیشترین حجم تردد مشاهده شده است. این استانها بیشترین سهم تردد ورودی و خروجی را داشتهاند.
وی با اشاره به کاهش ۶۰ درصدی تصادفات جادهای نسبت به مدت مشابه سال گذشته در طرح نوروزی، این آمار را به عنوان نشانهای از موفقیت طرحها و تدابیر پلیس راهور در ایام نوروز دانست و از هموطنان خواست تا در سفرهای خود از ایمنیهای لازم مانند رعایت سرعت مطمئنه، بستن کمربند ایمنی و توجه به جلو در شرایط بارشی و جوی نامساعد رعایت کنند.
سردار سلیمی همچنین یادآور شد که بیش از ۱۵ استان کشور هماکنون در شرایط بارش برف و باران قرار دارند و توصیه کرد: عزیزان در جادهها بیش از پیش به ایمنی سفر خود توجه کنند تا با کمترین حوادث سفرهای نوروزی را پشت سر بگذاریم.
معاون عملیات ترافیک پلیس راهور فراجا در پایان، از آمادگی کامل نیروهای پلیس راهور برای خدماترسانی به مسافران نوروزی خبر داد و برای همکاران خود نیز آرزوی موفقیت و سلامتی کرد.
