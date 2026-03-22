سرهنگ مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام تمهیدات لازم برای مدیریت ترافیک در ایام نوروز اندیشیده شده و با توجه به شرایط جنگی پیشآمده و احتمال انجام سفرهای دروناستانی، سازماندهی کامل نیروها و تجهیزات صورت گرفته است.
وی افزود: شیفتبندی نیروها بهصورت کامل و شبانهروزی انجام شده و همکاران پلیسراه در تمامی محورهای استان حضور فعال دارند تا نظارت دقیق بر جریان ترافیک و کنترل تخلفات برقرار باشد. هدف اصلی ما برقراری نظم و امنیت ترافیکی و کمک به کاهش تصادفات در قالب طرح نوروزی است.
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه درباره پیشبینی حجم ترافیک گفت: با توجه به شرایط موجود، احتمالاً حجم تردد نسبت به سالهای گذشته کمتر باشد، اما این مسئله به هیچ وجه موجب کاهش نظارت نخواهد شد؛ ترافیک پدیدهای لحظهای و غیرقابل پیشبینی است و ممکن است در برخی ساعات افزایش یابد.
جعفری تصریح کرد: تمامی پاسگاهها و تیمهای پلیسراه در طرح نوروزی فعال هستند و پوشش ترافیکی همچون سالهای گذشته بهصورت کامل اجرا میشود.
وی با اشاره به احتمال بارشهای پراکنده در روزهای آینده از مسافران خواست در صورت امکان از انجام سفرهای غیرضروری خودداری کنند و گفت: رانندگان در صورت سفر، باید استراحت کافی داشته باشند و از رانندگی با سرعت غیرمجاز بپرهیزند. خلوت بودن جادهها مجوزی برای عدم رعایت قوانین نیست.
جعفری هشدار داد: یکی از اشتباهات رایج رانندگان در ایام خلوتی جادهها انتخاب سرعت غیرمجاز است که از عوامل اصلی بسیاری از وقوع حوادث به شمار میرود. رعایت سرعت مطمئنه و توجه به مقررات ایمنی بسیار حیاتی است.
به گفته وی، تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت به استثنای حاملان مواد سوختی، بهداشتی و کالاهای اساسی تا ۱۳ فروردین ۱۴۰۵ در تمامی محورهای برونشهری کشور ممنوع اعلام شده است و تنها در جادههایی که مقررات یکطرفه شدن اجرا میشود، محدودیتهای ویژه اعمال خواهد شد.
رئیس پلیسراه استان کرمانشاه در پایان گفت: محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در ایام نوروز بر اساس تصمیم پلیسراه و راهور و متناسب با شرایط ویژه کشور ممکن است تغییر یابد. این تمهیدات با هدف کنترل حجم ترافیک، ارتقای ایمنی و آرامش سفرهای نوروزی برنامهریزی شده است.
