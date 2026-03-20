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۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۵

اعمال محدودیت‌های ترافیکی نماز عید فطر در اصفهان از بامداد روز عید

اعمال محدودیت‌های ترافیکی نماز عید فطر در اصفهان از بامداد روز عید

اصفهان - رئیس پلیس راهور استان اصفهان از اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در مسیرهای منتهی به مصلای بزرگ اصفهان برای برگزاری نماز روز عید فطر خبر داد.

علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری نماز عید فطر در اصفهان اظهار کرد: به منظور تسهیل در تردد شهروندان و ایجاد نظم در معابر اطراف محل برگزاری نماز، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های ترافیکی در برخی مسیرهای منتهی به مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اعمال خواهد شد.

وی افزود: بر این اساس از ساعت ۲۴ شب پیش از عید فطر، توقف هرگونه وسیله نقلیه در خیابان مصلی حدفاصل تقاطع نیکبخت شرقی ممنوع بوده و شهروندان باید از پارک خودرو در این محدوده خودداری کنند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان ادامه داد: همچنین از ساعت ۵:۳۰ صبح روز عید فطر، تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به مصلای بزرگ امام خمینی (ره) از جمله تقاطع‌های مصلی ـ سعادت‌آباد، مصلی ـ دهش و مصلی ـ شاترگلی به سمت محل برگزاری نماز ممنوع خواهد بود و این محدودیت‌ها تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.

وی با اشاره به حضور گسترده شهروندان در مراسم نماز عید فطر خاطرنشان کرد: اجرای این محدودیت‌ها با هدف تأمین ایمنی شرکت‌کنندگان در مراسم، روان‌سازی ترافیک و تسهیل در تردد نمازگزاران انجام می‌شود.

مولوی از شهروندان خواست با توجه به محدودیت‌های اعلام شده، از توقف و تردد در مسیرهای تعیین شده خودداری کرده و برای حضور در مراسم حتی‌الامکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند تا برگزاری این مراسم معنوی با نظم و آرامش بیشتری همراه باشد.

کد مطلب 6779617

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