علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تمهیدات ترافیکی ویژه برگزاری نماز عید فطر در اصفهان اظهار کرد: به منظور تسهیل در تردد شهروندان و ایجاد نظم در معابر اطراف محل برگزاری نماز، محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در برخی مسیرهای منتهی به مصلی بزرگ امام خمینی (ره) اعمال خواهد شد.
وی افزود: بر این اساس از ساعت ۲۴ شب پیش از عید فطر، توقف هرگونه وسیله نقلیه در خیابان مصلی حدفاصل تقاطع نیکبخت شرقی ممنوع بوده و شهروندان باید از پارک خودرو در این محدوده خودداری کنند.
رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان اصفهان ادامه داد: همچنین از ساعت ۵:۳۰ صبح روز عید فطر، تردد وسایل نقلیه در مسیرهای منتهی به مصلای بزرگ امام خمینی (ره) از جمله تقاطعهای مصلی ـ سعادتآباد، مصلی ـ دهش و مصلی ـ شاترگلی به سمت محل برگزاری نماز ممنوع خواهد بود و این محدودیتها تا پایان مراسم ادامه خواهد داشت.
وی با اشاره به حضور گسترده شهروندان در مراسم نماز عید فطر خاطرنشان کرد: اجرای این محدودیتها با هدف تأمین ایمنی شرکتکنندگان در مراسم، روانسازی ترافیک و تسهیل در تردد نمازگزاران انجام میشود.
مولوی از شهروندان خواست با توجه به محدودیتهای اعلام شده، از توقف و تردد در مسیرهای تعیین شده خودداری کرده و برای حضور در مراسم حتیالامکان از وسایل حملونقل عمومی استفاده کنند تا برگزاری این مراسم معنوی با نظم و آرامش بیشتری همراه باشد.
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