حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد در ساعاتی از امروز جمعه و فردا شنبه با فعالیت سامانه بارشی در سطح استان بوشهر، در برخی ساعات ضمن افزایش پوشش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: همچنین پیش‌بینی می‌شود از روز یکشنبه هفته آینده سامانه بارشی جدیدی وارد استان شود که فعالیت آن به‌صورت متناوب تا اواخر هفته آینده در سطح استان تداوم خواهد داشت.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر با اشاره به وضعیت خلیج‌فارس تصریح کرد: در مدت یاد شده سواحل و فراساحل استان بوشهر در برخی ساعات متلاطم خواهد بود.

شکوهی درباره وضعیت جوی استان در ۲۴ ساعت آینده گفت: آسمان استان بوشهر نیمه‌ابری همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود که در برخی ساعات با افزایش ابر، بارش پراکنده باران، گاهی رگبار باران و رعد و برق همراه خواهد بود و فردا در برخی نقاط احتمال مه صبحگاهی نیز وجود دارد.

وی ادامه داد: جهت وزش باد در استان غالباً جنوب شرقی تا شمال شرقی با سرعت ۱۴ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت خواهد بود که در برخی ساعات سرعت آن به بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت نیز می‌رسد.

کارشناس هواشناسی استان بوشهر درباره وضعیت ارتفاع موج خلیج فارس نیز بیان کرد: ارتفاع موج در سواحل استان بوشهر بین ۹۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر و در برخی ساعات تا ۲.۵ متر پیش‌بینی می‌شود.