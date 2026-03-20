سه تصمیم مهم در حوزه صادرات در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد لاهوتی با بیان اینکه با گذشت حدود ۲۰ روز از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر علیه ایران، دولت به منظور تسهیل تجارت خارجی اعم از صادرات و واردات و حمایت از تولید، مصوبات خیلی قابل توجهی خصوصا برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده داشته است، گفت: در حوزه واردات، دولت تلاش کرده است تا با در نظر گرفتن تسهیلات ترخیص کالا، نگرانی و دغدغه صاحبان کالا را برطرف نموده و در عین حال، نسبت به تامین کالاهای مورد نیاز بازار داخلی و اقلام اساسی نیز گام‌های موثری بردارد.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با دریافت مصوبات مرتبط با حمایت از بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی، بسته حمایتی را ابلاغ کرد که تسهیلات قابل توجهی خصوصا در مورد واحدهای آسیب‌دیده را درون خود جای داده است.

بر اساس اعلام اتاق ایران، وی با بیان اینکه بخش زیادی از نظرات و پیشنهادات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تشکل‌های تخصصی در این بسته‌های حمایتی لحاظ شده است، تصریح کرد: در حوزه صادرات نیز تصمیمات خوبی اتخاذ شده است که به نظر می‌رسد ابلاغ این موارد، در شرایط کنونی، بسیار ضروری و ‌کمک‌کننده بود و با پیگیری بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت و در همراهی با صادرکنندگان، خوشبختانه سه مصوبه مهم بلافاصله پس از شروع جنگ، اجرایی گردید که گام مهمی در رونق صادرات و تسهیل آن به شمار می‌رود.

لاهوتی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: با مساعدت سازمان توسعه تجارت، آستانه تعلیق کارت‌های بازرگانی دارای تعهد ارزی، از ۷۰ درصد مجدد به ۶۰ درصد کاهش پیدا کرد که البته سقف اجرای آن فعلا تا پایان فروردین ماه در نظر گرفته شده است؛ ولی قطعا اگر شرایط به همین صورت ادامه پیدا کند، نیاز است تا این زمان تمدید شود.

وی اظهار کرد: در صورت تداوم شرایط کنونی، زمان بیشتری برای اجرای این بخشنامه نیاز است که بر این اساس، در همراهی که سازمان توسعه تجارت با فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و اتاق بازرگانی دارد، جای نگرانی نیست و این موضوع از سوی اتاق بازرگانی پیگیری خواهد شد.

لاهوتی مصوبه دیگر در حوزه حمایت از صادرات را اختصاص تسهیلات ریالی برای صادرکنندگان ذکر و تصریح کرد: بر اساس مصوبه بانک مرکزی، آستانه ۸۰ درصدی از سوی صادرکنندگان به منظور دریافت تسهیلات ریالی ضروری بود که این مانع نیز با تدبیر و همراهی بانک مرکزی برطرف شده و آستانه مجاز بازگشت ارز برای صادرکنندگان متقاضی، از ۸۰ درصد به ۷۰ درصد کاهش پیدا کرد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران از امکان واگذاری ارز به صورت مستقیم توسط صادرکنندگان بزرگ مشمولین بند یک خبر داد و خاطرنشان کرد: بر اساس تسهیلات دولت، این گروه از صادرکنندگان تا قبل از آغاز جنگ، امکان واگذاری مستقیم ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان را نداشتند و حتما می‌بایست ارز خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به فروش می‌رساندند که خوشبختانه هم اکنون مشمولین بند یک آیین‌نامه بازگشت ارز صادراتی نیز، می‌توانند به صورت مستقیم‌ ارز خود را به واردکنندگان کالاهای اساسی واگذار و رفع تعهد نمایند.

رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران گفت: این سه تصمیم مهم در حوزه صادرات اتخاذ گردید که به نظر می‌رسد در شرایط کنونی می‌تواند بخشی از مشکلات بخش تولید و تجارت کشور را حل نماید.

لاهوتی گفت: در حوزه صدور کالا نیز، طبق اطلاعات واصله از گمرک جمهوری اسلامی ایران، تمام گمرکات اجرایی کشور فعال بوده و گمرکات بزرگ به صورت سه شیفت در ۲۴ ساعت و به صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی هستند و روند صادرات مخصوصاً در حوزه‌های کالایی بخش خصوصی و حوزه غذایی، به سهولت و طبق روال گذشته در حال انجام است.