حذف هیمنه آمریکا و جایگزینی قدرت جمهوری اسلامی، شروط پایان جنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد مطهری اصل در خطبه های نماز جمعه این هفته با اشاره به فضای معنوی حاکم پس از یک ماه عبادت و روزهداری، عید سعید فطر را «پاداش بندگی» دانست و از مؤمنان خواست برای کسب خیر و برکت الهی دعا کنند. مطهریاصل همچنین از مردم خواست فطریه را برای یاری اقشار کمبرخوردار آماده و نماز عید فطر را برگزار کنند.
امامجمعه تبریز با تجلیل از جایگاه شهدا اعلام کرد امسال تحویل سال در خیابانها و میادین شهر برگزار خواهد شد و خانوادههای شهدا بدانند که مردم در غم و افتخار آنان سهیماند. او بر لزوم برگزاری مجالس بزرگداشت شهدا در روزها و شبهای آینده تأکید کرد.
مطهریاصل حضور گسترده مردم در صحنه را عامل اصلی دستاوردهای اخیر خواند و از نیروهای مسلح خواست با آرامش به مأموریت خود برای مقابله با دشمنان بپردازند. وی تأکید کرد هیچ رهبر یا مسئولی بدون همراهی مردم نمیتواند گام مؤثری بردارد و حضور مردم مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
مطهری اصل در بخش دیگری از سخنانش از تلاشهای اقشار مختلف جامعه از جمله علما، هیئت امنای مساجد، کارکنان، کارگران، دانشآموزان و دانشجویان قدردانی شد و تقویت نقش نیروهای نظامی و انتظامی در تأمین امنیت کشور مورد تأکید قرار گرفت.
مطهریاصل در نقد بعضی نگاهها به خارج از کشور گفت نباید به آمریکا و رژیم صهیونیستی امید بست و اشاره کرد حتی تحلیلگران آمریکایی نیز به شکست سیاستهای آن کشور اذعان دارند. او از کسانی که از مردم فاصله گرفتهاند خواست به جامعه نزدیک شوند و از تکیه بر دشمنان دست بردارند.
امامجمعه تبریز با استناد به بیانات رهبر انقلاب درباره شرایط پایان درگیریها، حذف رژیم صهیونیستی از معادلات منطقه و دریافت غرامتهای انسانی و زیرساختی را از شروط پایان جنگ برشمرد. او افزود در صورت عدم پرداخت غرامتها، جمهوری اسلامی میتواند از اموال آنان در منطقه برای جبران خسارت استفاده کند و در صورت لزوم آن اموال را نابود سازد.
در مورد تنگه هرمز، مطهریاصل آن را دارای اهمیت راهبردی ذکر کرد و گفت ایران پیشتر میتوانست بابت عبور و مرور این تنگه عوارض وضع کند که تا کنون چنین نکرده است. او هشدار داد نباید انتظار داشت وضعیت تنگه در روزهای آتی به روال گذشته بازگردد و تأکید کرد منافع اقتصادی این منطقه متعلق به ایران است.
در پایان امامجمعه تبریز بار دیگر تأکید کرد پایان این جنگ منوط به فروپاشی هیمنه آمریکا در منطقه و جایگزینی قدرت واقعی جمهوری اسلامی با دیگر قدرتهای منطقهای است.
نظر شما