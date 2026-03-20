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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱:۰۲

اطلاعیه برگزاری نماز عید فطر در تبریز

اطلاعیه برگزاری نماز عید فطر در تبریز

تبریز- ستاد برگزاری مراسم نماز جمعه تبریز در اطلاعیه‌ای نحوه برگزاری نماز عید فطر در این شهر را تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز عید سعید فطر صبح شنبه اول فروردین ماه در مصلای امام خمینی (ره) و خیابان‌های اطراف به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌ اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز برگزار خواهد شد.

طبق اطلاعیه این ستاد، بازگشایی دربهای مصلی از ساعت ۴:۳۰ صبح خواهد بود و برنامه‌های قبل از اقامه نماز عید فطر شامل قرائت قرآن و دعای ندبه توسط حاج رضا جلیلی از ساعت ۶ تا ۷ و سخنرانی توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید علی فقیه از ساعت ۷ الی ۷:۴۵ اجرا خواهد شد.

نماز عید فطر نیز راس ساعت ۸ اقامه خواهد شد و موارد ذیل قابل توجه است:

با توجه به ادامه صفوف نماز از داخل مصلی به فضای باز از نمازگزاران تقاضا می شود حتما زیرانداز و مهر شخصی به همراه داشته باشند و با وضو باشند.

اتصال و محل استقرار برادران: صحن و محوطه مصلی به طرف خیابان امام خمینی قسمت جنوبی خیابان به طرف شرق تا میدان ساعت و به طرف غرب تا میدان قونقا.

اتصال و محل استقرار خواهران: قسمت شمالی خیابان امام خمینی(مسیر تردد اتوبوس های بی. آر. تی)به طرف شرق تا میدان ساعت و به طرف غرب تا میدان قونقا

اتصال صفوف از قسمت غربی محوطه مصلی در بخش سنگفرش مسجد ارک

کد مطلب 6780108

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