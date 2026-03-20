اطلاعیه برگزاری نماز عید فطر در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، نماز عید سعید فطر صبح شنبه اول فروردین ماه در مصلای امام خمینی (ره) و خیابان‌های اطراف به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌ اصل، نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز برگزار خواهد شد.

طبق اطلاعیه این ستاد، بازگشایی دربهای مصلی از ساعت ۴:۳۰ صبح خواهد بود و برنامه‌های قبل از اقامه نماز عید فطر شامل قرائت قرآن و دعای ندبه توسط حاج رضا جلیلی از ساعت ۶ تا ۷ و سخنرانی توسط حجت الاسلام و المسلمین حاج آقا سید علی فقیه از ساعت ۷ الی ۷:۴۵ اجرا خواهد شد.

نماز عید فطر نیز راس ساعت ۸ اقامه خواهد شد و موارد ذیل قابل توجه است:

با توجه به ادامه صفوف نماز از داخل مصلی به فضای باز از نمازگزاران تقاضا می شود حتما زیرانداز و مهر شخصی به همراه داشته باشند و با وضو باشند.

اتصال و محل استقرار برادران: صحن و محوطه مصلی به طرف خیابان امام خمینی قسمت جنوبی خیابان به طرف شرق تا میدان ساعت و به طرف غرب تا میدان قونقا.

اتصال و محل استقرار خواهران: قسمت شمالی خیابان امام خمینی(مسیر تردد اتوبوس های بی. آر. تی)به طرف شرق تا میدان ساعت و به طرف غرب تا میدان قونقا

اتصال صفوف از قسمت غربی محوطه مصلی در بخش سنگفرش مسجد ارک