به گزارش خبرگزاری مهر در پیام حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

«وَلَیَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن یَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِیٌّ عَزیزٌ»

مردم غیور، بصیر و ولایتمدار استان آذربایجان‌شرقی و خطه قهرمان‌پرور تبریز؛

سلام و درود خداوند بر شما که بار دیگر با گام‌های استوار و فریادهای رسای خود، حماسه‌ای ماندگار و بی‌بدیل در تاریخ انقلاب اسلامی آفریدید.

حضور بی‌نظیر، پرشور و حماسی شما آحاد مختلف مردم، از پیر و جوان، زن و مرد، دانشگاهی و حوزوی، بازاری و کارگر، در راهپیمایی روز جهانی قدس امسال، تجلی‌بخش غیرت دینی و شعور والای انقلابی بود. به جرأت می‌توان گفت که خیابان‌های تبریزِ قهرمان و دیگر شهرها و روستاهای استان، امروز شاهد یکی از تاریخی‌ترین، باشکوه‌ترین و کم‌نظیرترین راهپیمایی‌های روز قدس از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بود. شما مردم خطه آذربایجان یک‌بار دیگر ثابت کردید که تبریز، همواره شهر «اولین‌ها» در دفاع از حق، ولایتمداری و یاری مظلومان جهان است.

در شرایط حساس کنونی که دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران با انواع تهدیدات نظامی، فشارهای روانی، بمباران رسانه‌ای و توطئه‌های شوم تلاش داشتند تا در صفوف به‌هم‌پیوسته ملت خلل ایجاد کنند و بذر ترس و ناامیدی بپاشند، شما مردم شجاع، آگاه و بیدار، با توکل بر خدا و بدون کوچک‌ترین واهمه و ترسی از یاوه‌گویی‌های جبهه استکبار، به میدان آمدید. این حضور معنادار و شجاعانه در سایه تهدیدات دشمن، سیلی محکمی بر پیکره استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل بود و به جهانیان مخابره کرد که تهدیدات، نه‌تنها ملت ایران را به عقب نمی‌راند، بلکه اراده پولادین آنان را در دفاع از آرمان‌های انقلاب مستحکم‌تر می‌سازد.

امروز موج خروشان شما مردم خطه آذربایجان همگام با سایر هم‌وطنان، لرزه بر اندام دژخیمان غاصب صهیونیستی انداخت. به فضل الهی، با استمرار این ایستادگی‌ها، در سایه خون‌های پاک شهدای جبهه مقاومت و در مسیر خون‌خواهی مردم و نیروی های مسلح از قائد امت، رهبر شهیدمان حضرت آیت‌الله العظمی شهید سیدعلی خامنه‌ای (قدس الله نفسه الزکیه)، و با زوال و فروپاشی درونی این رژیم منحوس، به زودیِ زود شاهد آزادی قدس شریف از چنگال دژخیمان و قاتلانِ زنان و کودکان بی‌گناه خواهیم بود و وعده صادق الهی محقق خواهد شد تا نماز فتح را در مسجدالاقصی اقامه کنیم.

اینجانب، به رسم ادب و وظیفه، در برابر عظمت، شجاعت و بصیرت شما مردم مؤمن و انقلابی استان آذربایجان‌شرقی علی‌الخصوص تبریز قهرمان سر تعظیم فرود آورده و از صمیم قلب از این حضور حماسه‌ساز قدردانی می‌نمایم. از درگاه خداوند متعال، برای تمامی شما عزیزان توفیق، سربلندی و عزت روزافزون در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (ارواحنا فداه) و تحت زعامت رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) مسألت دارم.