امام جمعه گناوه: دشمن در مواجهه با ایران اسلامی مستاصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی در خطبه های این هفته نماز جمعه بااشاره به جنایات دشمنان صهیونیستی و آمریکایی در جنگ رمضان و به شهادت رساندن تعدادی از هموطنان بی گناه، فرماندهان و در راس همه رهبر شهید انقلاب،اظهار کرد: در این ایام بهترین یاران ، خادمین کشور ، سرداران،سربازان و مردم بی گناه ما به دست جانیان بشر به شهادت می رسند و این از دست دادن یاران انقلاب اگر چه از یک سو خسارت دارد اما از جهت دیگر منفعت است.

امام جمعه گناوه افزود: گرچه ما عزیزانی که در راس آنها امام و رهبر و مرجع ما بوده از دست داده ایم اما خداوند این نعمت را که از ما می گیرد نعمت های دیگری بر ما عنایت کرده است.

وی گفت: دشمن با خیال خام خود تصور می کرد که با به شهادت رساندن رهبر انقلاب و سرداران و فرماندهان و با زدن راس هرم و قدرت ، نظام اسلامی از هم پاشیده می شود که در واقع نیز اگر این اتفاق در هر کشوری رخ داده بود قطعا حاکمیت سقوط می کرد اما در ایران اسلامی این نقشه دشمن خنثی شد و ما این گونه وقایع را قبل از این تجربه کرده بودیم.

وی با اشاره به رویدادها و حوادث در طول بیش از چهار دهه نظام اسلامی و توطئه ها و دسیسه های مختلف دشمنان در به شهادت رساندن تعداد زیادی از فرماندهان، مسئولان و نیروهای تاثیرگذار انقلاب اسلامی بیان کرد: با وجود همه این توطئه ها و شهادت ها و ترورها و دسیسه ها ، دشمن را شکست دادیم و در جنگ دوازده روزه هم دشمن پرچم تسلیم را بالا برد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: علیرغم همه این شکست ها ،دشمن متوهم باز هم در دی ماه اغتشاشات و حمله تروریستی به راه انداخت و در هجدهم و نوزدهم دی ماه بیش از سه هزار انسان مظلوم کشته شدند و همین شاید مقدمه توهم دشمن شد که در نهم اسفند در ماه مبارک رمضان به ایران اسلامی حمله و رهبری انقلاب را شهید کند.

وی بیان کرد: دشمنان به خیال خود برنامه ریزی کردند تا در جنگ رمضان طی چهل و هشت ساعت کشور ما را شکست داده و تسلیم خود کنند اما امروز بیست و یک روز از جنگ سپری و دشمن مستاصل شده است.

وی ادامه داد: امروز دشمنان در جنگ با ایران اسلامی در باتلاق جنگ مانده اند که اگر از جنگ خارج شوند دستاوردی نداشته و شکست خورده اند و اگر ادامه دهند نیز اقتصاد دنیا با بستن هوشمند تنگه هرمز بهم می خورد.

امام جمعه گناوه با اشاره به شهادت دبیر شورای عالی امنیت ملی توسط دشمنان آمریکایی صهیونیستی ،گفت: شهید دکتر علی لاریجانی شخصیتی که باید برای ما الگو باشد و علیرغم بداخلاقی ها و نامهربانی هایی که بر ایشان شد اما از ولایت جدا نشد و همواره در کنار ولایت از آرمان های و دستاوردهای انقلاب ،امام راحل و شهدا دفاع می کرد و سرانجام به همراه فرزند دانشمندش به شهادت رسیدند.

وی گفت: همچنین وزیر شجاع و دلیر حضرت حجت الاسلام والمسلمین خطیب هم همراه دختر و همسرش برای دفاع از این کشور به شهادت رسیدند و ایشان یکی از وزرای بی نظیر کشور بود .

وی بیان کرد: اگر چه از دست دادن این شهیدان برای ما خسارت است اما خون این شهدا و امام شهید، اراده مردم را مستحکم تر و اتحاد و انسجام آنها بیشتر کرد.

امام جمعه گناوه خاطرنشان کرد: امروز بزرگترین مولفه قدرت حضور مردم است که با گذشت نزدیک به نوزده شب میدان ها و خیابان ها ، مساجد ، حسینیه ها را خالی نکردند و دشمن از همین در هراس است .

وی با اشاره به حضور باشکوه مردم و مسئولان در راهپیمایی روز جهانی قدس و در برنامه های این ایام زیر بمباران گفت: این حضور در میدان به اندازه هزار موشک بر قلب دشمن اثرگذار و آنها را به لرزه انداخته است.

وی ادامه داد: دشمن در مواجهه با ملت ایران و موشک هایی که قلب سرزمین های اشغالی را هدف گرفته ناتوان شده است و حریف آنها نمی شود لذا به بمباران زیرساخت ها و جزایر مانند خارگ روی آورده است و در دوران دفاع مقدس بیش از دو هزار موشک به خارک زده شد اما مردم عقب نشینی نکردند.

وی گفت: دشمن تصور نمی کرد که با زدن زیرساخت های کشور ما، ایران هم جواب بدهد و می خواستند با این فشار بلکه بتوانند تنگه هرمز را باز کنند اما ایران اسلامی چشم در برابر چشم مقابله می کند.

وی بیان کرد: رهبر انقلاب اسلامی فرموده اند که این تنگه باید بسته بماند و اینگونه نیست که دشمنان بتوانند با فشارها کاری از پیش ببرند.

وی گفت: دشمن در حالی که ادعا می کرد پدافند ، نیروی هوافضا ایران و همه توان ما را از بین برده و نابود کرده است برای اولین بار سامانه ی پدافندی سپاه ما اف سی و پنج آنها را که رادار گریزاست ب مورد اصابت قرا ر داد و ادعای کذب آنها آشکار شد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: دشمنان در برابر ایران اسلامی در حال شکست خوردن هستند و چاره ای جز تسلیم ندارند اما به دنبال راه فراری می گردند تا خود را از این معرکه و از این باتلاق نجات بدهند و راهی جز تسلیم در مقابل این ملت و نیروهای مسلح ما ندارند.

لزوم حضور میدانی تا پیروزی نهایی

وی با بیان اینکه پیروزی ملت ایران نزدیک و این این وعده الهی است، افزود: نباید خیابان و میدان ها خالی کرد و خالی کردن میدان به معنای سست و ضعیف شدن است لذا حضور میدانی همه تا پیروزی نهایی ادامه داشته باشد.

وی از ائمه اجتماعات، روحانیون ، هیئت امنا و مساجد و همه مومنین مومنات روزه داران خواست با توجه به اینکه تحویل سال امروز ساعت هجده و پانزده دقیقه یعنی قبل از اذان به یاد همه به شهدا و امام شهیددر مساجد حضور پیدا کنند و قرائت قرآن و دعا سر سفره ی تحویل سال و در وقت افطار برای برای پیروزی نیروهای مسلح دعا کنند.

وی با اشاره به زکات فطریه گفت: امسال بنا بر تحقیق و قیمت که گرفته ایم بر اساس قوت غالب آرد گندم میزان زکات فطریه به ازای هر نفر ۲۰۰ هزار تومان است و حتما هم پول زکات فطریه ای یا جنس باید از مال حلال باشد.