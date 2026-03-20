۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

ایمان به غیب و استقامت رمز پیروزی جبهه حق است

ایمان به غیب و استقامت رمز پیروزی جبهه حق است

کرمانشاه - امام جمعه سنقروکلیایی با اشاره به نبرد حق و باطل در جهان امروز، تأکید کرد که ایمان به غیب، استقامت در مسیر الهی و تبعیت از تعالیم دینی زمینه‌ساز پیروزی جبهه حق خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا مهم‌ترین عامل هدایت انسان و زمینه‌ساز رشد معنوی در زندگی فردی و اجتماعی است.

وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) در نهج‌البلاغه افزود: بندگان مخلص خداوند کسانی هستند که بر نفس خود مسلط بوده و از هوا و هوس دوری می‌کنند و همین امر موجب می‌شود چراغ هدایت در دل آنان روشن شود.

امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه مؤمنان باید به غیب ایمان داشته باشند، تصریح کرد: ایمان به غیب از نشانه‌های مهم تقواست و انسان مؤمن باید فراتر از ظواهر، به حقایق الهی و وعده‌های خداوند باور داشته باشد.

حجت‌الاسلام رضایی با اشاره به تحولات و درگیری‌های جهان گفت: آنچه امروز در جهان رخ می‌دهد صرفاً یک نزاع سیاسی یا نظامی نیست بلکه جلوه‌ای از نبرد میان حق و باطل است که در نهایت پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی عنوان کرد: شهدا نه تنها در پیشگاه الهی از جایگاه والایی برخوردارند بلکه با ایثار و فداکاری خود مسیر هدایت و بیداری جامعه را هموار می‌کنند.

امام جمعه سنقروکلیایی همچنین با اشاره به پایان ماه مبارک رمضان بیان کرد: این ماه فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و دوری از گناه بود و لازم است مؤمنان دستاوردهای معنوی این ماه را در طول سال حفظ کنند.

وی با اشاره به همزمانی عید فطر و ایام نوروز خاطرنشان کرد: فرهنگ اسلامی و ایرانی در تضاد با یکدیگر نیستند و می‌توان از ظرفیت آیین‌های ملی همچون نوروز برای تقویت همبستگی اجتماعی، صله رحم و ترویج ارزش‌های دینی بهره برد.

