ایمان به غیب و استقامت رمز پیروزی جبهه حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی در خطبههای نماز جمعه این هفته شهرستان سنقروکلیایی با دعوت نمازگزاران به تقوای الهی اظهار کرد: تقوا مهمترین عامل هدایت انسان و زمینهساز رشد معنوی در زندگی فردی و اجتماعی است.
وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین (ع) در نهجالبلاغه افزود: بندگان مخلص خداوند کسانی هستند که بر نفس خود مسلط بوده و از هوا و هوس دوری میکنند و همین امر موجب میشود چراغ هدایت در دل آنان روشن شود.
امام جمعه سنقروکلیایی با بیان اینکه مؤمنان باید به غیب ایمان داشته باشند، تصریح کرد: ایمان به غیب از نشانههای مهم تقواست و انسان مؤمن باید فراتر از ظواهر، به حقایق الهی و وعدههای خداوند باور داشته باشد.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به تحولات و درگیریهای جهان گفت: آنچه امروز در جهان رخ میدهد صرفاً یک نزاع سیاسی یا نظامی نیست بلکه جلوهای از نبرد میان حق و باطل است که در نهایت پیروزی از آن جبهه حق خواهد بود.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه شهدا در فرهنگ اسلامی عنوان کرد: شهدا نه تنها در پیشگاه الهی از جایگاه والایی برخوردارند بلکه با ایثار و فداکاری خود مسیر هدایت و بیداری جامعه را هموار میکنند.
امام جمعه سنقروکلیایی همچنین با اشاره به پایان ماه مبارک رمضان بیان کرد: این ماه فرصتی ارزشمند برای خودسازی، تقویت ایمان و دوری از گناه بود و لازم است مؤمنان دستاوردهای معنوی این ماه را در طول سال حفظ کنند.
وی با اشاره به همزمانی عید فطر و ایام نوروز خاطرنشان کرد: فرهنگ اسلامی و ایرانی در تضاد با یکدیگر نیستند و میتوان از ظرفیت آیینهای ملی همچون نوروز برای تقویت همبستگی اجتماعی، صله رحم و ترویج ارزشهای دینی بهره برد.
