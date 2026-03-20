  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۰۲

اکونومیست: با محدودیت تردد در هرمز فشار بر اقتصاد جهان افزایش می‌یابد

اکونومیست در تحلیلی نوشت با ادامه درگیری‌ها، آمریکا و اسرائیل به‌تدریج اهداف مؤثر برای حمله هوایی را از دست می‌دهند و در صورت محدود شدن تردد در تنگه هرمز، قیمت نفت بالا می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیست، این نشریه در تحلیلی درباره روند درگیری‌ها در منطقه نوشت که آمریکا و اسرائیل به‌تدریج اهداف مؤثر برای حمله از طریق عملیات هوایی را از دست خواهند داد و در عین حال ممکن است ذخایر سامانه‌های دفاعی آنها برای مقابله با تسلیحات ایران نیز رو به کاهش برود.

در این گزارش آمده است که در مقابل، ایران همچنان تعداد قابل توجهی پهپاد در اختیار دارد و می‌تواند از این ظرفیت در ادامه درگیری‌ها استفاده کند.

اکونومیست همچنین تأکید می‌کند تا زمانی که ایران تردد در تنگه هرمز را محدود نگه دارد، قیمت جهانی نفت افزایش خواهد یافت و این مسئله فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.

کد خبر 6779830
محمدحسین سیف اللهی مقدم

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها