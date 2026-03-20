به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اکونومیست، این نشریه در تحلیلی درباره روند درگیری‌ها در منطقه نوشت که آمریکا و اسرائیل به‌تدریج اهداف مؤثر برای حمله از طریق عملیات هوایی را از دست خواهند داد و در عین حال ممکن است ذخایر سامانه‌های دفاعی آنها برای مقابله با تسلیحات ایران نیز رو به کاهش برود.

در این گزارش آمده است که در مقابل، ایران همچنان تعداد قابل توجهی پهپاد در اختیار دارد و می‌تواند از این ظرفیت در ادامه درگیری‌ها استفاده کند.

اکونومیست همچنین تأکید می‌کند تا زمانی که ایران تردد در تنگه هرمز را محدود نگه دارد، قیمت جهانی نفت افزایش خواهد یافت و این مسئله فشار بیشتری بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.