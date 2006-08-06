به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر، اكونوميست پيشبيني ميكند درصورتي كه مناقشه خاورميانه به يك جنگ فرسايشي با سطح منازعه پايين تبديل شود، بهاي نفت به هر بشكه 80 دلار خواهد رسيد، اما اگر وضعيت حاد كنوني ادامه يابد، قيمت نفت به 100 دلار نيز ميرسد.
بر اساس اين گزارش، علاوه بر تنش در خاورميانه، قيمت نفت تحت تاثير رشد قوي تقاضاي كشورهاي غيرصنعتي خصوصا چين، قرار دارد، حال آنكه تقاضاي نفت كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي رو به كاهش است.
از لحاظ عرضه نفت، مهمترين مشكل، كمبود ظرفيت مازاد توليد و نبود نفت سبك و شيرين كافي براي تامين خوراك پالايشگاهها است. از آنجا كه تقاضاي فرآوردههاي نفتي خصوصا بنزين و سوخت هواپيما شديدا رو به رشد است، كمبود نفت سبك تاثير قيمتي بالايي به دنبال دارد.
مشكلات توليد نفت در نيجريه كه مهمترين توليدكننده نفت سبك و شيرين جهان است، ديگر مانع موجود بر سر راه بخش توليد نفت محسوب ميشود و در مقابل، ظرفيت مازاد توليد نفت عربستان، كاملا نفت سنگين و ترش است.
واحد اطلاعات اقتصادي اكونوميست معتقد است، در هر صورت و به طور قطع، بهاي نفت در سهماهه سوم سال 2006 ميلادي افزايش خواهد يافت، چرا كه فصل مسافرتهاي تابستاني در اروپا و آمريكا آغاز شده است و مصرف بنزين افزايش خواهد يافت.
بر اساس اين گزارش، به علت محدوديتهاي عرضه مازاد نفت، بازار جهاني نفت نسبت به كوچكترين مخاطرات سياسي در خاورميانه كه همچنان منبع اصلي تامين انرژي جهان است، آسيبپذير است.
اكونوميست درباره بحران هستهاي ايران نيز ميافزايد: با توجه به اينكه ظرفيت مازاد توليد نفت جهان از 5.75 ميليون بشكه در روز در سال 2002 هماكنون به 2 ميليون بشكه در روز كاهش يافته است، توقف صادرات 2.6 ميليون بشكهاي ايران، آثار فاجعهباري براي اقتصاد جهاني به دنبال خواهد داشت.
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