پیام تبریک رئیس مجلس به مناسبت فرا رسیدن عید فطر به مسلمانان جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به زبان عربی خطاب به مسلمانان جهان به مناسبت عید سعید فطر تاکید کرد: چاره این است که ما خود سرنوشتمان را به دست بگیریم؛ وگرنه آمریکا و اسراییل تمام شهرهای ما را غزه خواهند کرد. آن‌ها تک تک ما را از شیعه و سنی، بزرگسال و کودک، نظامی و غیر نظامی، چیزی جز عمالیق نمی‌بینند. و می‌دانید که آنها بر این عقیده‌اند که باید عمالیق را نسل‌کشی و از روی زمین محو کرد.

ترجمه متن پیام تبریک رئیس مجلس به مناسبت فرا رسیدن عید فطر، عید برادری و اتحاد، به تمام خواهران و برادران عزیز مسلمان در سراسر جهان بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

ای مسلمانان! خواهران و برادران عزیز!

عید فطر را باید عید برادری بدانیم و از امروز باید برای ساختن نظام امنیتی جدیدی در این منطقه که بر پایهٔ برادری بین ما بنا شده و نه بر پایهٔ اعتماد به دشمنان اسلام و اطاعت از فرمایش‌های آنان تلاش کنیم. هر گونه اختلافی میان مسلمانان، به نفع نقشهٔ بزرگ دشمنان مشترک ما در این منطقه است. بر پایهٔ قرآن می‌دانیم که هرگز دشمنان اسلام از ما راضی نخواهند شد «هرگز از تو راضی نمی‌شوند». (بقره ۱۲۰) و این وعدهٔ خداست که «اگر پس از دانشی که برایت آمده از هوا و هوس های آنان پیروی کنی، از سوی خدا هیچ سرپرست و یاوری برای تو نخواهد بود». (بقره ۱۲۰) تبعیت از خواسته‌های آنها هم در دنیا هم در آخرت خسران قطعی است. آنها وعدهٔ حمایت و امنیت می‌دهند اما دروغ می‌گویند و جز جنگ و ناامنی و دشمنی نمی‌آورند. «و به کسانی که [به آیات خدا، پیامبر و مردم مؤمن] ستم کرده اند، تمایل و اطمینان نداشته باشید و تکیه مکنید که آتش به شما خواهد رسید و در آن حال شما را جز خدا هیچ سرپرستی نیست، سپس یاری نمی شوید». (هود ۱۱۳) هر مسلمانی که به آمریکا یعنی پشتیبان اصلی نسل کشی در غزه و لبنان و ایران تکیه کند، به راستی هیچ یاوری نخواهد داشت. شما می‌دانید هر کسی را که آمریکا به او لباس بپوشاند در حقیقت برهنه است و آمریکا تمام مسلمانان را عاقبت برای تحقق طرح اسراییل بزرگ فدا خواهد کرد و به هیچ پیمان و عهدی با شما وفادار نخواهد ماند. «همان کسانی که با برخی از آنان [بارها] پیمان بستی، ولی هر بار پیمانشان را می شکنند و از خدا پروا نمی کنند». (انفال ۵۶) پس آگاه باشیم و متحد.

امروز همان ائتلافی در حال کشتار مردم ایران است که پیش از این در غزه نسل‌کشی کرد. آیا رواست که خاک کشور مسلمان در اختیار این ائتلاف باشد؟ این چه مسلمانی است؟ مگر نه این است که اسراییل و آمریکا عاملان اصلی جنایت در غزه هستند پس: «ای اهل ایمان! دشمنان من و دشمنان خودتان را دوستان خود مگیرید، شما با آنان اظهار دوستی می کنید، در حالی که آنان به طور یقین به آنچه از حق برای شما آمده کافرند». (ممتحنه ۱)

برخی از حکام کشورهای مسلمان مخفی و آشکارا با این جنایتکاران ابراز دوستی و همراهی می‌کنند؛ «مخفیانه به آنان پیام می دهید که دوستشان دارید؟ در حالی که من به آنچه پنهان می داشتید و آنچه آشکار کردید داناترم، و هر کس از شما با دشمنان من رابطه دوستی برقرار کند، مسلماً از راه راست منحرف شده است». (ممتحنه ۱) تقوای الهی پیشه کنیم و پیش از آنکه دیر شود راه حق را در پیش گیریم و برادری امت اسلام و نه دوستی با کفار را محور قرار دهیم.

اگر خاک کشور مسلمانی مبدا بمباران بی رحمانه مدرسه دخترانه و کشتار ۱۶۵ دختر بچه بیگناه باشد، باید ایستاد و تماشا کرد یا باید مقابله به مثل کرد؟ «پس هر کس بر شما تعدی کرد همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید». (بقره ۱۹۴) اگر با کفار مقابله نکنیم و پایگاه آنان را با خاک یکسان نکنیم یعنی به کشته شدن دختران بیگناه بیشتر راضی شده‌ایم. «به کدامین گناه کشته شده است»؟ (تکویر ۹)

چاره این است که ما خود سرنوشتمان را به دست بگیریم؛ وگرنه آمریکا و اسراییل تمام شهرهای ما را غزه خواهند کرد. آن‌ها تک تک ما را از شیعه و سنی، بزرگسال و کودک، نظامی و غیر نظامی، چیزی جز عمالیق نمی‌بینند. و می‌دانید که آنها بر این عقیده‌اند که باید عمالیق را نسل‌کشی و از روی زمین محو کرد.

قرآن به ما آموخته است که «اگر بر شما چیره شوند، دشمنانتان خواهند بود، و دست هایشان را [به اسارت، آزار و کشتن] و زبان هایشان را به [بدگویی، تحقیر و ناسزا] بر ضد شما می گشایند، و آرزو دارند که ای کاش شما هم کافر شوید» (ممتحنه ۲) نباید اجازه داد تا کفار در سرزمین‌های ما بسط ید پیدا کنند چرا که جز به کافر شدن ما راضی نخواهند شد و ما را بازیچهٔ اهداف شیطانی خود قرار خواهند داد.



اگر هیچ کشور مسلمانی اجازه ندهد که از پایگاه‌های نظامی باند اپستین و جنایتکاران غزه علیه ما استفاده شود، هیچ تقابلی از سوی ما

صورت نمی‌گیرد. و اگر کشورهای مسلمان با برادری و همکاری، خود بر سرنوشت امور این منطقه بدون دخالت خارجی حاکم شوند، امنیت پایدار برای تمام کشورهای مسلمان در برابر همهٔ دشمنی‌ها ایجاد خواهد شد.

می توانیم با توافق‌های دوجانبه و چندجانبهٔ امنیتی و اقتصادی، نظمی جدید را در منطقه حاکم کنیم تا تمام کشورهای منطقه از منافع یک امنیت پایدار و قابل اتکا استفاده کنند بدون آنکه دشمنان قسم‌خوردهٔ اسلام و انسانیت بتوانند به آن خدشه‌ای وارد کنند؛ این بدیهی‌ترین پایهٔ «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ» (حجرات ۱۰) خواهد بود که در دسترس و ممکن است. منافع این منطقه باید منحصراً به مردم خود منطقه برسد.

«بگو که من به یک سخن شما را پند می‌دهم و آن سخن این است که شما خالص برای خدا دو نفر دو نفر با هم یا هر یک تنها قیام کنید» (سبأ ۴۶) امروز مصداق قیام برای خدا، مقابله با رژیم جنایتکار اسراییل و تروریست‌های حاکم بر آمریکا هستند که برادران و خواهران دینی شما را با بمب‌های چند تنی به قتل می‌رسانند. امروز وقت عمل است. امروز وقت برادری است.

در پایان یاد قائد اعظم امام شهید آیت الله العظمی خامنه‌ای را گرامی می دارم که اندیشه‌ای جز اعتلای اسلام و مسلمین نداشت و عمر با برکت خود را در راه وحدت مذاهب اسلامی برای مقابله با زورگویی کفار صرف کرد و در این راه در کنار خانواده‌اش بدست شقی ترین افراد عالم شهید شد.

عید فطر، عید برادری و اتحاد مسلمانان جهان مبارک.

محمدباقر قالیبافسربازی از سربازان اسلام