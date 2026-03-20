دستور برای رفع آبگرفتگی روستای سراب کارزان شهرستان سیروان

باقر عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی بارندگی‌های اخیر و وقوع آبگرفتگی در معابر و اطراف منازل مسکونی روستای سراب کارزان، با حضور میدانی در این منطقه، دستورات لازم را برای رسیدگی فوری به وضعیت صادر شده است.

وی با اشاره به عملیات تخلیه آب که با همکاری دستگاههای مربوطه و خدمات‌رسان در حال انجام است، از تلاش‌های شبانه‌روزی نیروهای هلال احمر و عوامل اجرایی که با جدیت در منطقه حضور دارند، قدردانی کرد و اطمینان داد که دستگاه‌های مربوطه تا رفع کامل مشکل، در کنار مردم روستا خواهند بود.

فرماندار سیروان بر لزوم تسریع در دفع آب‌های سطحی و رفع کامل مشکل تأکید کرد و افزود: دستگاه‌های متولی و خدمات‌رسان با تمام توان برای بازگرداندن آرامش و امنیت به منازل روستاییان تلاش می‌کنند و این مسئله با جدیت پیگیری خواهد شد.

گفتنی است، عملیات اجرایی برای رفع کامل این مشکل با حضور میدانی فرماندار آغاز شده و تا حصول نتیجه نهایی ادامه خواهد داشت.