۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸

دولت: سردار نائینی شخصیتی باهوش و مسلط به فنون نظامی و رسانه بود

در پیام شورای اطلاع‌رسانی دولت آمده است: سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی» شخصیتی باهوش و مسلط به فنون نظامی و رسانه بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع‌رسانی دولت در پیامی برای شهادت سخنگوی سپاه آورده است: سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی» معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب، مردی که طی چهار دهه و از جنگ تحمیلی تاکنون بارها جان خود را برای دفاع از میهن سپر دشمن کرده بود، سرانجام به آرزویش رسید و درحملات یزیدیان زمان، یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی شهید شد.

در ادامه پیام آمده است: او شخصیتی باهوش و مسلط به فنون نظامی و رسانه بود و همین ویژگی سبب شده بود تا نقشی موثر چه در دوران تبلیغات جنگ تحمیلی ۸ساله و چه در اقدامات رسانه‌ای نیروهای مسلح و به خصوص سپاه پاسداران انقلاب اسلامی داشته باشد و همین ویژگی‌ها از او چهره‌ای منحصربفرد خلق کرد که سال‌ها دشمنان را عاصی و کلافه کرده بود.

این پیام می افزاید: شهادت او را به مردم ایران،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، اهالی رسانه و همچنین خانواده و دوستدارانش تبریک و تسلیت می‌گوییم؛ جای او گرچه خالی است اما مشی او که تربیت و آموزش نیروهای توانمندی چون خودش بود،سبب شده تا با شهادتش ده‌ها «علی محمد نائینی» دیگر به کابوس دشمن رذل بدل شوند.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها