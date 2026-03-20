۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۳

پیکر ‌شهید ‌نائینی سخنگوی سپاه در کاشان تشییع می‌شود

اصفهان - پیکر ‌شهید علی‌محمد نائینی سخنگوی سپاه در کاشان تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته مراسم باشکوه وداع با پیکر مطهر سردار سرافراز شهید علی‌محمد نائینی معاون روابط عمومی عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کاشان برگزار می‌شود.

این مراسم فردا شب در میدان ۱۵ خرداد کاشان برگزار می‌شود و از عموم مردم دارالمومنین کاشان دعوت می‌شود تا با حضور پرشور خود در این مراسم معنوی خلق حماسه دیگری داشته باشند.

مراسم تشییع پیکر مطهر سردار سرافراز شهید علی‌محمد نائینی نیز روز یکشنبه از محل خیابان شهید بهشتی و چهارراه آیت‌الله کاشانی ‌برگزار می‌شود.

