اصحاب رسانه هرمزگان: شهید نائینی برملا کننده ماهیت دشمن بود

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از اصحاب رسانه هرمزگان در پی شهادت سردار نائینی معاون روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیانیه ای صادر کردند، در متن این بیانیه آمده:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ (۱۶۹، آل عمران)

چه مشتاقانه سرداران در صف شهادت ایستاده و درحالیکه در خدمت به مردم هستند شربت شهادت می نوشند تا خللی در بین مردم ایجاد نشود.

آمریکای خبیث و رژیم جعلی کودک کش وصهیونی در جنایت دیگر و در آخرین روز از ماه مبارک رمضان سردار سرتیپ پاسدار «علی محمد نایینی»، معاون روابط عمومی و سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب را ناجوانمردانه به شهادت رساند.

ما جمعی از اصحاب رسانه خطه نیلگون خلیج فارس ضمن تعظیم وتکریم مقام شامخ این شهید عزیز مراتب تسلیت خود را به محضر مبارک حضرت ولیعصر (عج) و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)، خانواده معزز شهید، آحاد فرماندهان و پاسداران رشید انقلاب اسلامی و اصحاب رسانه تسلیت عرض می کنیم.

شهادت این سردار عرصه رسانه ، سند دیگری از مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی و گواهی بر عجز و زبونی دشمنان کینه‌توز و تروریست‌های امریکایی صهیونی در برابر قدرت نرم و اراده راسخ مجاهدان راه حق است. نظریات تحولی، الگوهای کارآمد و نگاه راهبردی ایشان در عرصه‌های «جنگ نرم» و «جنگ شناختی» نشان‌دهنده اهمیت و نقش محوری این شهید والامقام در میدان نبرد همه‌جانبه با ارتش تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی و مزدوران آن‌ها بود.

این شهید بزرگوار بیش از 40 سال عمر پر برکتش صادقانه و دلسوزانه در زمینه های مختلف برای پاسداری از انقلاب اسلامی به خصوص در عرصه های مختلف تبلیغات جنگ هشت ساله و در جنگ 12 روزه و در جنگ رمضان خدمت کرد.

خدمات سردار شهید نایینی در عرصه جنگ نرم و شناختی و بر ملا کردن ماهیت دشمنان به ویژه آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی کودک کش موجب شد که تاب و تحمل این شخصیت برجسته فرهنگی و رسانه‌ای را نداشته باشند.

ما همچنان به راه و روش این شهید عزیز که جان خود را در راه اعتلای این کشور گذاشت ادامه می دهیم و همانطور که امام راحل ما فرمودند دشمنان بدانند که هرچه ملت ما را به شهادت برسانید بیدارتر می شوند.

ضمن درود به روح بلند و ملکوتی این شهید والامقام و همه شهدا به ویژه امام خامنه ای رحمت الله علیه عهد می بندیم که ادامه دهنده راه ایشان باشیم و تا انتقام خون همه شهدا نگیریم آرام نخواهیم شد. انشاالله.

جمعی از اصحاب رسانه خطه نیلگون خلیج فارس هرمزگان