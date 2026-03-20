دو دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز به شهادت رسیدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، در نهایت تأثر و تأسف و با اندوه فراوان اعلام میکنیم که دو تن از دانشآموختگان دانشگاه شهید چمران اهواز، دکتر رضا جمشیدی و دکتر مریم بخشی به همراه کودک خردسالشان در حملۀ ناجوانمردانۀ ۲۷ اسفند جنایتکاران آمریکایی - صهیونیستی به مناطق مسکونی شهرستان دورود لرستان مظلومانه به شهادت رسیدهاند.
افسوس آنکه شهید دکتر رضا جمشیدی، از مهرماه گذشته به عنوان دانشجوی پسادکتری گروه زبان و ادبیات فارسی نیز پذیرفته شده و مشغول مطالعه و پژوهش بود.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ضایعه شهادت این عزیزان را بازماندگان، خانواده محترمشان و جامعه علمی کشور تسلیت میگوید.
