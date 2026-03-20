پیام نوروزی استاندار کرمانشاه با تأکید بر امید، وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه در پیام نوروزی خود آغاز سال نو و عید سعید فطر را به مردم «وفادار، مؤمن و وطن‌دوست» استان تبریک گفت و اظهار کرد: نوروز و عید فطر جلوه‌ای از طراوت معنوی و فرصتی برای تقویت پیوندهای اجتماعی و معنوی هستند.

وی در این پیام ضمن گرامیداشت یاد شهدای سال گذشته، سال ۱۴۰۵ را سال «فتح دل‌ها و شکوه اراده ملت» توصیف کرد و افزود: امید، ایمان و وحدت می‌تواند سال جدید را به سالی سرشار از عزت و سربلندی برای ملت ایران تبدیل کند.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از پیام خود با اشاره به تحولات اسفندماه ۱۴۰۴ عنوان کرد: در شرایطی که کشور با حوادث سنگین مواجه شد، تلاش مسئولان در کنار همراهی مردم موجب حفظ آرامش عمومی و تداوم خدمات‌رسانی شد. وی تأکید کرد: علیرغم فشارها، هیچ‌یک از خدمات مهم استان دچار وقفه نشد.

حبیبی با اشاره به همزمانی عملیات‌های امنیتی و فعالیت‌های اجرایی در استان گفت: کارگروه‌های امنیت، مدیریت بحران، تنظیم بازار و بازسازی از همان روزهای نخست فعال شدند و در حوزه‌های تأمین نیازهای ضروری، کنترل بازار، خدمات حیاتی و رسیدگی به خانواده‌های آسیب‌دیده اقدامات مداومی انجام گرفت.

وی در ادامه با اشاره به اقدامات توسعه‌ای استان در سال ۱۴۰۴ افزود: سفر رئیس‌جمهور و هیأت دولت موجب تصویب اعتبارات قابل توجهی در حوزه‌های عمرانی، تسهیلات و سرمایه‌گذاری شد. به گفته وی، اجرای پروژه‌های مهمی از جمله خطوط ریلی و جاده‌ای، توسعه فرودگاه، طرح‌های بزرگ صنعتی و فعال‌سازی ده‌ها واحد تولیدی در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه با اشاره به دستاوردهای بخش کشاورزی، صنعت و خدمات اظهار کرد: ارتقای سطح تولیدات کشاورزی، فعال‌سازی واحدهای راکد، افزایش ظرفیت حمل‌ونقل هوایی و رشد تردد زائران بخشی از نتایج برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده بوده است.

وی با بیان اینکه نرخ بیکاری استان پس از سال‌ها روند کاهشی پیدا کرده است، گفت: ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و گسترش طرح‌های سرمایه‌گذاری در سال پیش‌رو با جدیت دنبال خواهد شد. وی همچنین از توسعه تجارت مرزی و بهره‌مندی مرزنشینان از طرح‌های حمایتی به عنوان یکی از اولویت‌های استان یاد کرد.

حبیبی در پایان با تأکید بر اینکه خدمتگزاری به مردم وظیفه اصلی مدیران است، گفت: تمام تلاش مجموعه مدیریتی استان بر این است که با شتاب بیشتر مسیر پیشرفت، امنیت و آبادانی کرمانشاه ادامه یابد و ظرفیت‌های مختلف استان در جهت ارتقای کیفیت زندگی مردم به‌کار گرفته شود.