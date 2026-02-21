به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعد از ظهر شنبه در دیدار با فرود عسکری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل گمرک ایران، مصوبات سفر اخیر وی به استان کرمانشاه و بازدید از مرزهای رسمی را پیگیری و آخرین وضعیت زیرساخت‌های گمرکی استان را مورد بررسی قرار داد.

استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به نقش راهبردی مرزها در تأمین امنیت اقتصادی و توسعه صادرات و واردات، خواستار بهینه‌سازی دستگاه‌های آشکارساز موجود، راه‌اندازی هرچه سریع‌تر یک دستگاه آشکارساز موبایلی و تقویت یگان حفاظت در مرزهای پرویزخان، خسروی و سومار شد.

حبیبی تأکید کرد: مرزهای کرمانشاه از ظرفیت‌های کم‌نظیری در مبادلات تجاری کشور برخوردارند و تجهیز آن‌ها به امکانات نوین و تقویت زیرساخت‌های حفاظتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل تجارت و صیانت از جریان قانونی کالا دارد.

در ادامه این نشست، رئیس کل گمرک کشور با اشاره به جایگاه مهم مرزهای استان کرمانشاه در اقتصاد ملی، اعلام کرد: مرز خسروی در ده ماهه سال ۱۴۰۴ با صادرات ۶ میلیون و ۷۷۶ هزار تن کالا به ارزش ۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار، در رتبه چهارم صادرات کشور قرار گرفته است.

فرود عسکری همچنین افزود: رویه ترانزیت خارجی (مبدأ) مرز پرویزخان نیز با ثبت ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تن کالا، جایگاه دوم کشور را به خود اختصاص داده که این آمار نشان‌دهنده اهمیت راهبردی مرزهای کرمانشاه در مبادلات مرزی و اقتصادی کشور است.

در این نشست، موضوع تأمین و استقرار دستگاه‌های آشکارساز چمدانی برای مرزهای استان مطرح شد که با موافقت رئیس کل گمرک ایران، در مسیر تأمین و به‌کارگیری قرار گرفت. همچنین تقویت یگان حفاظت در هر سه مرز پرویزخان، خسروی و سومار مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد پس از ارزیابی‌های کارشناسی، متناسب با حجم فعالیت هر مرز، این یگان‌ها تقویت شوند.

تخصیص اعتبار برای تأمین منازل سازمانی گمرک و خرید ساختمان‌های دارای تأییدیه فنی نیز از دیگر توافقات این نشست بود که با هدف بهبود شرایط کاری و افزایش بهره‌وری نیروهای گمرکی مورد تأکید قرار گرفت.

استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از این دیدار گفت: تسهیل و بهینه‌سازی خدمات گمرکی در مرزهای استان، علاوه بر افزایش سرعت صادرات و واردات، امنیت جریان کالا را نیز تضمین می‌کند و با تقویت زیرساخت‌ها و تجهیز مرزها به دستگاه‌های پیشرفته، کرمانشاه می‌تواند به یک شاهراه اقتصادی امن و فعال تبدیل شود.

وی تصریح کرد: این پیگیری‌ها در پایتخت با جدیت ادامه دارد تا با حمایت ملی، زیرساخت‌های گمرکی استان به‌صورت کامل تقویت و مسیر توسعه اقتصادی کرمانشاه شتاب بگیرد.

در پایان این نشست، فرود عسکری با بیان اینکه مرز پرویزخان پس از بندر شهید رجایی در رتبه دوم ترانزیت کشور قرار دارد، گفت: بازدیدهای اخیر از مرزهای پرویزخان و خسروی نشان داد که با نصب دستگاه‌های آشکارساز جدید و تقویت یگان حفاظت، مسیرهای گمرکی استان می‌توانند هم امن‌تر و هم کارآمدتر شوند و تقویت این مرزها از اولویت‌های گمرک ایران است.