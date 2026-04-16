۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۸

شتاب اجرای پتروشیمی اسلام‌آبادغرب افزایش یافت

کرمانشاه - استاندار کرمانشاه از تسریع روند اجرای پتروشیمی اسلام‌آبادغرب و پیشرفت قابل توجه این پروژه در یک سال اخیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر پنجشنبه پس از بازدید میدانی از روند اجرای پروژه پتروشیمی اسلام‌آبادغرب، از افزایش سرعت عملیات اجرایی در این طرح خبر داد.

وی با اشاره به روند پیشرفت پروژه اظهار کرد: بخش قابل توجهی از پیشرفت این طرح در یک سال اخیر محقق شده که نشان‌دهنده شتاب‌گیری مناسب در اجرای آن است.

استاندار کرمانشاه افزود: بخش زیادی از تجهیزات و امکانات مورد نیاز پروژه تأمین و در محل مستقر شده و عملیات اجرایی با روند مطلوبی در حال انجام است.

وی با اشاره به برخی موانع پیش‌آمده ادامه داد: در جریان جنگ اخیر، تعدادی از واحدهای تولیدی تأمین‌کننده تجهیزات در خارج از استان دچار آسیب شدند، اما این واحدها در حال بازسازی و بازگشت به چرخه تولید هستند.

حبیبی تصریح کرد: با هماهنگی میان مجری طرح و شرکت ملی پتروشیمی، روند اجرای این پروژه به‌صورت مستمر رصد می‌شود تا با سرعت بیشتری ادامه یابد.

وی خاطرنشان کرد: برای جلوگیری از توقف پروژه، تأمین برخی اقلام مورد نیاز از داخل استان در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار کرمانشاه در پایان گفت: این پروژه از طرح‌های مهم و اثرگذار ملی است که نقش قابل توجهی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار در استان خواهد داشت.

