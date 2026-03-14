به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر شنبه در نشست ویژه ستاد تسهیلات سفر استان کرمانشاه، با تحلیل ابعاد سیاسی و اجتماعی حضور گسترده مردم در راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: حماسه حضور مردم در این مراسم، جلوهای روشن از اقتدار، اتحاد و همدلی ملت ایران بود که پیام صریحی به دشمنان ایران اسلامی مخابره کرد.
وی افزود: جمعیتی که انتهای آن قابل تصویربرداری نبود، نشان داد مردم پای آرمانهای انقلاب و رهبری ایستادهاند و هیچگونه عقبنشینی در باورها و مواضع خود نخواهند داشت.
استاندار کرمانشاه ادامه داد: پیام دوم این حضور باشکوه، حمایت قاطع مردم از نیروهای مسلح برای پاسخ پشیمانکننده به دشمن زبون، آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی است و این پایداری، مسئولیت مدیران را در خدمترسانی دوچندان میکند.
حبیبی با تأکید بر اینکه مردم همواره جلوتر از مسئولان در صحنه بودهاند، تصریح کرد: این ملت شایسته بهترین خدمات هستند و ما وظیفه داریم در همه حوزهها، با تمام توان در مسیر خدمت به مردم گام برداریم.
وی با بیان اینکه کار مردم در هیچ فرآیندی نباید متوقف شود، گفت: هنر مدیریت تنها در شرایط عادی نیست، بلکه مدیریت واقعی در شرایط خاص، بحرانی و جنگی معنا پیدا میکند و مدیران اجرایی و فرمانداران باید آمادگی ارائه خدمات مضاعف و شبانهروزی را داشته باشند.
استاندار کرمانشاه با اشاره به شرایط ویژه ستاد تسهیلات سفر امسال اظهار کرد: با توجه به احتمال بازگشت بسیاری از هماستانیها به استان در ایام تعطیلات، همه این ترددها باید در چارچوب ستاد تسهیلات سفر مدیریت شود.
وی افزود: شرایط جنگی موجب افزایش جمعیت حاضر در استان شده و این موضوع نیاز به خدمات گستردهتر در حوزه تأمین اقلام مصرفی، مدیریت بازار، تردد، اسکان و مراکز اقامتی را ضروری کرده است.
حبیبی با تأکید بر نظارت جدی بر مراکز اقامتی گفت: ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موظف است با سرکشی مستمر، آمادگی صددرصدی هتلها، مهمانسراها و اقامتگاههای بومگردی را تضمین کند.
وی با اشاره به مسئولیت سنگین دستگاههای امدادی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مکلف به تأمین ذخایر استراتژیک دارویی، آمادگی کامل بیمارستانها و نظارت مستمر بر فعالیت داروخانهها و مراکز فوریتهای پزشکی است و اورژانس نیز باید با توان مضاعف در میدان حضور داشته باشد.
استاندار کرمانشاه بر نقش مؤثر هلالاحمر در پایگاهها و محورهای مواصلاتی تأکید کرد و گفت: خدمترسانی سریع و گسترده در این حوزه از اولویتهای اساسی استان است.
وی نقش راهداری را در این ایام حساس بسیار مهم دانست و تصریح کرد: ایمنسازی مسیرها و شبکه حملونقل با توجه به حجم بالای ترددها نیازمند تدبیر ویژه است.
حبیبی با تأکید بر فعالیت کامل جایگاههای عرضه سوخت گفت: تمامی جایگاهها باید با حداکثر ظرفیت فعال باشند و جایگاههای سیانجی که از مدار خارج شدهاند، باید در سریعترین زمان ممکن به چرخه خدمت بازگردند.
وی نظارت دقیق فرمانداران بر نانواییها را ضروری دانست و افزود: در صورت افزایش جمعیت در شهرها و روستاها، باید ساعات پخت و سهمیه آرد افزایش یابد.
استاندار کرمانشاه همچنین حضور پلیسراه و نیروهای هلالاحمر در نقاط حادثهخیز را الزامی دانست و گفت: شهرداریها موظف به پاکسازی، فضاسازی مناسب و ارتقای سطح خدمات شهری هستند.
وی در پایان با اشاره به اهمیت مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی بینراهی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد و بهداشت این مراکز باید در اولویت مشترک راهداری و میراث فرهنگی قرار گیرد و حضور فعال ناظران برای راهنمایی مسافران و مراجعان در همه بخشها ضروری است.
