به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی در ادامه دیدارهای کاری خود در پایتخت، شامگاه شنبه با کاظم سلیمی، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیأت‌مدیره شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران دیدار و درباره راهکارهای ارتقای کارآمدی مرزهای استان کرمانشاه گفت‌وگو کرد.

استاندار کرمانشاه در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد استان در عرصه تجارت خارجی اظهار کرد: عنوان «کرمانشاه؛ دروازه زیارت و تجارت» بازتاب‌دهنده موقعیت راهبردی این استان است. برخورداری از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق، وجود شش مرز و بازارچه رسمی و سهم حدود ۴۰ درصدی استان از صادرات ایران به عراق، بر اهمیت ملی کرمانشاه افزوده است.

نقش بازارچه‌های مرزی در تاب‌آوری اقتصادی

حبیبی با تأکید بر نقش حیاتی بازارچه‌های مرزی در پشتیبانی از اقتصاد کشور گفت: در مقاطع حساس، این مرزها نقشی کلیدی در تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم داشته‌اند و امروز نیز ساماندهی و توسعه آن‌ها می‌تواند بخشی از فشار ناشی از تحریم‌ها را کاهش داده و موجب افزایش رضایت عمومی شود.

وی افزود: نظم، کیفیت خدمات و مدیریت مستمر در مرزها نباید هیچ‌گاه دچار خلل شود. بی‌نظمی یا نارسایی در ارائه خدمات به تجار و رانندگان پذیرفتنی نیست و مدیریت ارشد استان و فرمانداران شهرستان‌های مرزی برای همکاری کامل در مسیر ارتقای استاندارد خدمات مرزی آمادگی دارند.

تأکید بر سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های مرزی

در این دیدار، دکتر کاظم سلیمی، مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران نیز با اشاره به فعالیت شش شعبه این شرکت در استان کرمانشاه شامل کرمانشاه، خسروی، سومار، پرویزخان، شیخ‌صله و شوشمی، گفت: ساماندهی زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های جامع مرزی و آمایش سرزمینی از محورهای کاری این مجموعه برای توسعه تبادلات تجاری غرب کشور است.

وی افزود: با توجه به پیگیری‌های مستمر استاندار کرمانشاه، این شرکت آمادگی دارد تا با جذب و رایزنی با سرمایه‌گذاران داخلی، در پروژه‌های صادرات و واردات استان حضور فعال داشته باشد و زیرساخت‌های لجستیکی و خدماتی را توسعه دهد.

امضای تفاهم‌نامه همکاری در هفته آینده

مدیرعامل شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران خاطرنشان کرد: با هماهنگی صورت‌گرفته میان وزارت اقتصاد و استانداری کرمانشاه، مقرر شده تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان این شرکت و استانداری در هفته آینده نهایی و وارد مرحله اجرا شود تا زمینه گسترش مبادلات تجاری و تسهیل خدمات گمرکی در مرزهای ملی فراهم آید.