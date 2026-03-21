به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه جمعه در مراسم وداع با شهید خطیب که با حضور خانواده این شهید و جمعی از علاقهمندان در حرم مطهر حضرت فاطمه (س) برگزار شد، با اشاره به مأموریتهای دشوار سالهای اخیر شهید خطیب، بهویژه مقطع سخت جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: فعالیتهای این شهید در حوزههای تخصصی و امنیتی از جمله عرصههایی بوده که شناخت عمومی چندانی از آن وجود ندارد.
ویگفت: من در برخی مراکز مرتبط با فعالیتهای شهید حضور یافته و از نزدیک شاهد تلاشها و فداکاریهایی بوده است که بیخوابیها و بیوقفه کار کردن تنها بخش کوچکی از آن به شمار میرود.
رفیعی تأکید کرد: برخی از همکاران شهید خطیب روزهای طولانی خانواده خود را نمیدیدند و این میزان از تعهد، از ویژگیهای شخصیتی این شهید نیز بوده است.
وی با اشاره به رفتار فروتنیآمیز شهید خطیب بیان کرد: با وجود مسئولیتهای سنگین در دوران وزارت و پیش از آن، او هرگز به دنبال دیدهشدن نبود و حتی در جلسات سخنرانی، همچون افراد عادی در جمع مردم مینشست.
رفیعی این شیوه رفتار را نشانهای از روحیه تواضع و خلوص دانست که همکاران و نزدیکان شهید نیز بر آن تأکید داشتهاند.
وی سپس به موضوع سادهزیستی این شهید پرداخت و گفت: زندگی شخصی او در قم و تهران گواه روشنی بر قناعت و بیاعتناییاش به مظاهر دنیوی بود.
به گفته رفیعی، دوستداران و همکاران وی بارها این ویژگی را چه در محیط وزارتخانه و چه در ادارهکل در قم مشاهده کرده بودند.
رفیعی گفت: دوستان نزدیکش نقل میکردند که هرگاه خانواده شهیدی با مشکلی مواجه میشد، او شخصاً پیگیری میکرد و تماس میگرفت تا مشکلشان برطرف شود.
حجتالاسلام رفیعی همچنین به روحیه ولایتمداری و محبت این شهید به اهلبیت اشاره کرد و توضیح داد: شهید خطیب به برگزاری مجالس روضه در منزل خود در قم برای حضرت زهرا و حضرت رقیه (س) اهتمام داشت و در مراسمهای مذهبی وزارتخانه نیز در جایگاه مستمع حاضر میشد.
وی افزود: شهید خطیب اهل گریه و انس با روضه بود و این موضوع را همکارانش به خوبی مشاهده میکردند.
وی سپس به برخورد این شهید با خانواده و نقش او در خانه اشاره کرد و با نقل روایتی از امیرالمؤمنین (ع) درباره تقسیم وقت پیامبر (ص)، اهمیت توجه مدیران و مسئولان به خانواده را یادآور شد.
رفیعی بیان کرد: شهید خطیب با وجود مسئولیتهای سنگین، ارتباط صمیمی و مهربانانهای با همسر و فرزند خود داشت و این ویژگی در میان بازماندگان او نیز بهخوبی شناختهشده است.
حجتالاسلام رفیعی در پایان مراسم، شهادت این خانواده سهنفره را اوج ارزشها دانست و خطاب به بازماندگان اظهار داشت: اگر جایگاه شهیدان را میدانستید، حتی لحظهای اندوهگین نمیشدید.
وی به نقل روایاتی اشاره کرد که براساس آن، شهدا در روز محشر با چنان شأنی وارد میشوند که انبیا به احترام آنان قیام میکنند.
قم- استاد حوزه علمیه به نقشآفرینیهای کمحاشیه و مؤثر شهید خطیب گفت: تلاش شبانهروزی، تواضع کمنظیر، توجه به خانواده شهدا و پایبندی عمیق به اهلبیت از خصوصیات اخلاقی برجسته او بود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین ناصر رفیعی شامگاه جمعه در مراسم وداع با شهید خطیب که با حضور خانواده این شهید و جمعی از علاقهمندان در حرم مطهر حضرت فاطمه (س) برگزار شد، با اشاره به مأموریتهای دشوار سالهای اخیر شهید خطیب، بهویژه مقطع سخت جنگ ۱۲ روزه در سال ۱۴۰۴، اظهار داشت: فعالیتهای این شهید در حوزههای تخصصی و امنیتی از جمله عرصههایی بوده که شناخت عمومی چندانی از آن وجود ندارد.
نظر شما