تاکید امام جمعه بوشهر بر ایجاد ثبات در بازار و آرامش اقتصادی جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در خطبه‌های نماز عید سعید فطر با تبریک عید آسمانی فطر و عید نوروز اظهار کرد: تقوا در زندگی فردی و اجتماعی نقش و جایگاه بسیار مهمی دارد.

وی اضافه کرد: تقوا به معنای زندگی بدون گناه و بر پایه ایمان به خداوند است و جامعه‌ای که بر پایه تقوا حرکت کند در برابر تهدیدات و مشکلات نیز استوار خواهد ماند.

خطیب نماز عید سعید فطر بوشهر بیان کرد: ماه مبارک رمضان امسال علاوه بر عبادت و نیایش، ماه مجاهدت نیز بود و ملت ایران در کنار بندگی خداوند در عرصه‌های مختلف نیز حضور و تلاش داشتند.

صفایی بوشهری همچنین به نقش نیروهای مسلح و مردم در شرایط کنونی اشاره کرد و بیان داشت: نیروهای مسلح در خط مقدم دفاع از کشور قرار دارند و مردم نیز با حضور و حمایت خود پشتوانه‌ای مهم برای آنان هستند.

وی حضور مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی را نشانه همبستگی و پشتیبانی از کشور دانست و گفت: این همراهی و مشارکت مردمی باید تداوم داشته باشد تا انسجام ملی حفظ شود.

ضرورت توجه به مسائل اقتصادی

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح مصرف و پرهیز از خرید بیش از نیاز از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ثبات بازار و آرامش اقتصادی جامعه کمک کند.

وی همچنین به برخی آسیب‌ها در مراکز خدمات عمومی اشاره کرد و از مسئولان خواست با اولویت‌بندی مناسب، خدمات مراکزی مانند بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها هرچه سریع‌تر ساماندهی و در اختیار مردم قرار گیرد.

ضرورت کمک به نیازمندان

امام جمعه بوشهر بر ضرورت کمک به نیازمندان تأکید کرد و گفت: در شرایط فعلی توجه به همسایگان و افراد نیازمند یک وظیفه دینی و اجتماعی است و مردم باید با روحیه همدلی و همکاری در کنار یکدیگر باشند.

صفایی بوشهری با تأکید بر لزوم همبستگی کشورهای اسلامی گفت: کشورهای منطقه نباید اجازه دهند از پایگاه‌های آنان برای اقدامات علیه جمهوری اسلامی ایران استفاده شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه ملت ایران از هویت دینی و ملی خود دفاع می‌کند افزود: جمهوری اسلامی ایران در برابر هرگونه اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی کشور واکنش نشان خواهد داد.

وی افزود: اگر از سرزمین یا پایگاه‌های این کشورها اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد، طبیعی است که پاسخ نیز متوجه همان پایگاه‌ها خواهد بود و نباید در چنین شرایطی از ایران گلایه‌ای مطرح شود، چرا که مسئولیت این وضعیت متوجه کسانی است که چنین امکاناتی را در اختیار دیگران قرار داده‌اند.

لزوم همبستگی میان کشورهای اسلامی

امام جمعه بوشهر با تأکید بر لزوم همبستگی میان کشورهای اسلامی بیان کرد: کشورهای مسلمان باید بر اساس آموزه‌های اسلامی و قرآنی عمل کنند و در برابر تهدیدات و تجاوزات در کنار یکدیگر باشند، نه اینکه زمینه اقدام علیه ملت‌های مسلمان را فراهم کنند.

وی با اشاره به تعالیم اسلامی در حمایت از مسلمانان افزود: بر اساس تعالیم دین اسلام، مسلمانان باید در برابر تعرض به یکدیگر بی‌تفاوت نباشند و از یکدیگر حمایت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر اظهار کرد: ملت ایران با توکل به خداوند و در پرتو وحدت و ایستادگی مسیر خود را ادامه خواهد داد و با اتکا به ایمان و اراده مردم، از این مسیر با سربلندی عبور خواهد کرد.

خطیب نماز عید سعید فطر بوشهر همچنین بر اهمیت کمک به نیازمندان تأکید کرد و افزود: در شرایط فعلی توجه به همسایگان و افراد نیازمند یک مسئولیت دینی و اجتماعی است و مردم باید با روحیه همدلی و کمک به یکدیگر در کنار هم باشند.

صفایی بوشهری در پایان با اشاره به پیشینه ولایت‌مداری مردم استان بوشهر گفت: مردم این استان همواره در دفاع از ارزش‌های اسلامی و حمایت از رهبری انقلاب اسلامی پیشگام بوده‌اند و این مسیر همچنان با قدرت ادامه خواهد داشت.