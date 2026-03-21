توزیع میوه ایام عید نوروز در فارس افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدی‌زاده با بیان اینکه میزان توزیع میوه نسبت به سال گذشته افزایش یافته، گفت: در حال حاضر، ۳۷ «روستابازار» در سطح شهرستان‌ها و مرکز استان و ۱۵ غرفه موقت در سطح شهر شیراز و شهرستان ها، به‌طور مستمر در حال خدمات‌رسانی و توزیع میوه شب عید به شهروندان هستند.

وی با اشاره به استقبال خوب هم استانی‌ها از این طرح، بر تأمین کامل نیاز استان تأکید کرد و افزود: تاکنون ۶۲ درصد میوه طرح تنظیم بازار توزیع شده و هیچ‌گونه کمبودی در زمینه میوه در سطح استان وجود ندارد. میوه‌های مورد نیاز ذخیره‌سازی شده‌اند و درصورت لزوم از ذخیره استراتژیک نیز استفاده خواهیم کرد.

مدیر تعاون روستایی استان فارس در پایان تصریح کرد: تعاون روستایی استان تعطیل‌ نیست و این طرح تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و شبکه تعاون روستایی استان به‌صورت تمام وقت آماده و در حال ارائه خدمات به مردم خواهد بود.