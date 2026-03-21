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۱ فروردین ۱۴۰۵، ۹:۵۲

توزیع میوه ایام عید نوروز در فارس افزایش یافت

توزیع میوه ایام عید نوروز در فارس افزایش یافت

شیراز-مدیر تعاون روستایی فارس،از افزایش قابل توجه توزیع میوه در طرح ویژه عید نوروز نسبت به سال گذشته و آمادگی کامل شبکه تعاون روستایی برای خدمت‌رسانی به مردم استان در این زمینه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید احمد احمدی‌زاده با بیان اینکه میزان توزیع میوه نسبت به سال گذشته افزایش یافته، گفت: در حال حاضر، ۳۷ «روستابازار» در سطح شهرستان‌ها و مرکز استان و ۱۵ غرفه موقت در سطح شهر شیراز و شهرستان ها، به‌طور مستمر در حال خدمات‌رسانی و توزیع میوه شب عید به شهروندان هستند.

وی با اشاره به استقبال خوب هم استانی‌ها از این طرح، بر تأمین کامل نیاز استان تأکید کرد و افزود: تاکنون ۶۲ درصد میوه طرح تنظیم بازار توزیع شده و هیچ‌گونه کمبودی در زمینه میوه در سطح استان وجود ندارد. میوه‌های مورد نیاز ذخیره‌سازی شده‌اند و درصورت لزوم از ذخیره استراتژیک نیز استفاده خواهیم کرد.

مدیر تعاون روستایی استان فارس در پایان تصریح کرد: تعاون روستایی استان تعطیل‌ نیست و این طرح تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و شبکه تعاون روستایی استان به‌صورت تمام وقت آماده و در حال ارائه خدمات به مردم خواهد بود.

کد مطلب 6780246

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