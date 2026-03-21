تداوم ارزیابی کالاهای وارداتی و صادراتی در تعطیلات نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر، محمودرضا طاهری معاون سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با تمهیداتی که از سوی سازمان ملی استاندارد ایران اندیشیده شده، فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی در ایام تعطیلات نوروز با قوت و سرعت انجام خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان ملی استاندارد ایران، وی افزود: سازمان ملی استاندارد با تعریف شیفتهای کاری در سطح ستاد سازمان و همچنین ادارات کل استاندارد استانها، آمادگی دارد در کوتاهترین زمان ممکن پاسخ استعلامهای مربوط به ارزیابی انطباق کالاهای صادراتی و وارداتی را به گمرکات اجرایی کشور ارسال کند.
طاهری همچنین با اشاره به برنامهریزیهای قبلی این سازمان اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران با تشکیل کمیتههای تخصصی از ماهها پیش، فرآیند ارزیابی انطباق کالاهای اساسی وارداتی را بهصورت ۲۴ ساعته انجام میداد که با شروع جنگ تحمیلی، این روند با سرعت و گستره بیشتری دنبال شده است.
