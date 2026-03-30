واردات و صادرات کالاها با نظارت کامل استاندارد درحال انجام است

به گزارش خبرگزاری مهر عیسی باقرزاده همایی، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: از نهم اسفند ماه 1404 تا پایان هفته گذشته، بیش از ۶ هزار و ۸۰۰ محموله وارداتی در ادارات کل استاندارد استان‌های کشور مورد بررسی و ارزیابی انطباق قرار گرفته و مجوز ورود آنها به کشور صادر شده است. در همین مدت، حدود ۵۹۷ محموله صادراتی نیز بررسی و برای آنها مجوزهای لازم صادر شده است.

باقرزاده همایی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این محموله‌های وارداتی را کالاهای اساسی تشکیل می‌دهند که نقش مهمی در تأمین نیازهای کشور دارند.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران با اشاره به حجم این کالاها گفت: حدود دو میلیون و ۳۷۰ هزار تن کالاهای اساسی در قالب یک هزار و ۱۶۷ محموله وارد کشور و برای آنها گواهی انطباق صادر شده است.

باقرزاده همایی ادامه داد: با تمهیدات اتخاذشده از سوی دولت و همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، فرآیند بررسی و ارزیابی محموله‌ها به‌صورت شبانه‌روزی در ادارات کل استاندارد استان‌ها انجام می‌شود تا روند ترخیص و ورود کالاها با سرعت بیشتری صورت گیرد.

او بیان کرد: در برخی موارد، برای تسریع در ترخیص کالاها، با اخذ تعهدات لازم از صاحبان کالا، فرآیند ارزیابی انطباق به‌جای گمرک در انبارهای صاحبان کالا انجام می‌شود تا کالاها سریع‌تر از گمرک خارج شده و در عین حال استانداردها و الزامات بهداشتی و ایمنی نیز به‌طور کامل رعایت شود.

مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالاهای صادراتی و وارداتی همچنین به نقش بخش خصوصی در این فرآیند اشاره کرد و گفت: شرکت‌های بازرسی و آزمایشگاه‌های همکار نیز در کنار کارشناسان سازمان ملی استاندارد نقش مؤثری در ارزیابی و آزمایش کالاها ایفا می‌کنند.

باقرزاده همایی درباره وضعیت صادرات افزود: کالاهایی که در داخل کشور نشان استاندارد ایران را دریافت کرده‌اند، هنگام صادرات نیاز به دریافت مجوز مجدد از سازمان ملی استاندارد ندارند و صرف مشاهده نشان استاندارد توسط کارشناسان گمرک برای صدور مجوز صادرات کافی است.