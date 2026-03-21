۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۳۴

پیام رئیس مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی در بهار زندگی و عید بندگی

اهالی ایران‌ در درازنای تاریخ باشکوه و پرافتخار این سرزمین، چون سرو، سربلند و سرافراز مانده‌اند و چنین خواهند بود، ایرانیان هرگز از فرهنگ خود دست نشسته‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز «نوروز» است؛ زمان درخشیدن نخستین بارقه‌های سال نو خورشیدی که با عید سعید فطر تقارن یافته است؛ بهار طبیعت و بهار بندگی. رئیس مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی به همین مناسبت پیامی صادر کرده است:

طلوع آفتاب عالم‌تاب سال ١۴٠۵ را به یکایک هم‎وطنان‌ ارجمندم تبریک می‌گویم. مردم ایران در سالی که سپری شد، متحمّل رنج‌های انبوه و غم‌های فراوانی شدند؛ خانواده‌های بسیاری در دو جنگ تحمیلی –که تجاوز وحشیانۀ دشمنان را به میهن عزیز محکوم می‌کنم- و در اعتراضات، داغ‌دار و سوگ‌وار عزیزان خود شدند. به همگی تسلیت عرض می‌کنم. اهالی ایران‌ در درازنای تاریخ باشکوه و پرافتخار این سرزمین، چون سرو، سربلند و سرافراز مانده‌اند و چنین خواهند بود. ایرانیان هرگز از فرهنگ خود دست نشسته‌اند و به‌ویژه نوروز را در همه‌حال برپا کرده‌اند و گرامی داشته‌اند.

یاد سه عضو فقید شورای عالی علمی مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی؛ دکتر مسعود جلالی‌مقدّم، دکتر عبّاس انواری و دکتر عبدالمجید ارفعی که در سال ١۴٠۴ دار فانی را وداع گفتند، گرامی می‌دارم.

از صمیم قلب امیدوارم و آرزو می‌کنم سال تازه برای ایران و ایرانیان سرشار از آزادی، آبادی، سرسبزی، دوستی و خرسندی باشد که ایّام غم نخواهد ماند.

طاهره تهرانی

