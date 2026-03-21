به گزارش خبرگزاری مهر، امروز «نوروز» است؛ زمان درخشیدن نخستین بارقههای سال نو خورشیدی که با عید سعید فطر تقارن یافته است؛ بهار طبیعت و بهار بندگی. رئیس مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی به همین مناسبت پیامی صادر کرده است:
طلوع آفتاب عالمتاب سال ١۴٠۵ را به یکایک هموطنان ارجمندم تبریک میگویم. مردم ایران در سالی که سپری شد، متحمّل رنجهای انبوه و غمهای فراوانی شدند؛ خانوادههای بسیاری در دو جنگ تحمیلی –که تجاوز وحشیانۀ دشمنان را به میهن عزیز محکوم میکنم- و در اعتراضات، داغدار و سوگوار عزیزان خود شدند. به همگی تسلیت عرض میکنم. اهالی ایران در درازنای تاریخ باشکوه و پرافتخار این سرزمین، چون سرو، سربلند و سرافراز ماندهاند و چنین خواهند بود. ایرانیان هرگز از فرهنگ خود دست نشستهاند و بهویژه نوروز را در همهحال برپا کردهاند و گرامی داشتهاند.
یاد سه عضو فقید شورای عالی علمی مرکز دائرةالمعارف بزرگ اسلامی؛ دکتر مسعود جلالیمقدّم، دکتر عبّاس انواری و دکتر عبدالمجید ارفعی که در سال ١۴٠۴ دار فانی را وداع گفتند، گرامی میدارم.
از صمیم قلب امیدوارم و آرزو میکنم سال تازه برای ایران و ایرانیان سرشار از آزادی، آبادی، سرسبزی، دوستی و خرسندی باشد که ایّام غم نخواهد ماند.
