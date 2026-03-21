«۱۴۰۵» سال رونق پایدار با تکیه بر وحدت ملی و خون شهداست

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر عربی، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی به مناسبت آغاز سال ۱۴۰۵ و عید سعید فطر پیام تبریک صادر کرد که متن آن به این شرح است:

فرا رسیدن نوروز ۱۴۰۵ و عید سعید فطر که امسال به لطف الهی با هم مقارن گشته اند را به مردم بزرگ ایران زمین، خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران و عموم همشهریان گرانقدر تبریک و تهنیت عرض می نمایم. امیدوارم با بهره گیری از فیوضات ماه مبارک رمضان، سالی سرشار از برکت، سلامتی و سربلندی برای همه عزیزان و پیروزی بزرگ برای ملت ایران رقم بخورد.

جادارد در آغاز سال نو یادی کنیم از امام شهیدمان که الحق جای خالی اش در تمام این دقایق نخستین سال احساس می شود. اما نیک می دانیم آن بزرگ مرد حالا با انبیا و اولیای الهی همنشین و محشور است.

اینجانب ضمن قدردانی از رشادت‌های رزمندگان اسلام که در این روزهای آغازین سال و در عید امسال دور از خانه و خانواده در حال دفاع از کیان وطن هستند، از خداوند متعال مسئلت دارم حافظ و نگهدار این عزیزان جان بر کف باشد.

بی‌تردید تحقق شعار حیاتی سال جدید که با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) اعلام گردیده، نیازمند همدلی و همبستگی همه آحاد ملت بزرگ ایران و مسئولان بوده و امید است با تکیه بر وحدت ملی و حفظ امنیت پایدار کشور که مرهون خون شهداست، بتوانیم گامهای بلندی در جهت رونق تولید و حل مسائل اقتصادی برداشته و سالی پر از موفقیت را در ظل توجهات حضرت ولیعصر (عج) و رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری پیش رو داشته باشیم.