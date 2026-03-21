۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

امام جمعه بم: موفقیت‌های دفاعی کشور نتیجه صبر و جهاد مجاهدان است

امام جمعه بم: موفقیت‌های دفاعی کشور نتیجه صبر و جهاد مجاهدان است

بم- امام جمعه بم با اشاره به جایگاه مجاهدت در معارف دینی گفت: برخی از موفقیت‌های دفاعی کشور نتیجه صبر و جهاد مجاهدان می باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، صبح شنبه در خطبه های نماز عید سعید فطر در شهر بم با اشاره به جایگاه مجاهدت در معارف دینی گفت: جهاد همراه با اخلاص و آینده‌نگری عاملی برای مصونیت جامعه از انحرافات است و برخی موفقیت‌های دفاعی کشور نتیجه صبر و جهاد مجاهدان می باشد.

وی با اشاره به روایات مربوط به نقش ملت ایران در پیشرفت علمی افزود: جامعه اهل تقوا می‌تواند به مراتب بالای دانش و توانمندی دست یابد.

امام‌جمعه بم سه گروه «نیروهای مسلح»، «مردم» و «مسئولان» را نیازمند توجه جدی به صبر و جهاد دانست و تصریح کرد: نیروهای مسلح با وجود سختی‌ها، به‌ویژه در ماه رمضان، با روحیه مجاهدت وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم نیز باید با صبر و اعتقاد مسئولیت‌های اجتماعی خود را دنبال کنند.

امام جمعه بم: موفقیت‌های دفاعی کشور نتیجه صبر و جهاد مجاهدان است

دهقانی، در ادامه به مسئولیت مدیران در شرایط عادی و بحرانی اشاره کرد و افزود: برخی مدیران تنها در وضعیت معمولی عملکرد مناسب دارند، اما مدیران موفق کسانی هستند که در شرایط بحرانی با تصمیم‌گیری دقیق، نظارت مؤثر و همراهی با مردم، امور را سامان می‌دهند.

وی بر لزوم توجه به بازار، کنترل قیمت‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز کشاورزان تاکید و ابراز امیدواری کرد که مدیران شهرستان بم در آزمون‌های پیش‌رو کارنامه‌ای قابل قبول از خود ارائه دهند.

