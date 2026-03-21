به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، صبح شنبه در خطبه های نماز عید سعید فطر در شهر بم با اشاره به جایگاه مجاهدت در معارف دینی گفت: جهاد همراه با اخلاص و آینده‌نگری عاملی برای مصونیت جامعه از انحرافات است و برخی موفقیت‌های دفاعی کشور نتیجه صبر و جهاد مجاهدان می باشد.

وی با اشاره به روایات مربوط به نقش ملت ایران در پیشرفت علمی افزود: جامعه اهل تقوا می‌تواند به مراتب بالای دانش و توانمندی دست یابد.

امام‌جمعه بم سه گروه «نیروهای مسلح»، «مردم» و «مسئولان» را نیازمند توجه جدی به صبر و جهاد دانست و تصریح کرد: نیروهای مسلح با وجود سختی‌ها، به‌ویژه در ماه رمضان، با روحیه مجاهدت وظایف خود را انجام می‌دهند و مردم نیز باید با صبر و اعتقاد مسئولیت‌های اجتماعی خود را دنبال کنند.

دهقانی، در ادامه به مسئولیت مدیران در شرایط عادی و بحرانی اشاره کرد و افزود: برخی مدیران تنها در وضعیت معمولی عملکرد مناسب دارند، اما مدیران موفق کسانی هستند که در شرایط بحرانی با تصمیم‌گیری دقیق، نظارت مؤثر و همراهی با مردم، امور را سامان می‌دهند.

وی بر لزوم توجه به بازار، کنترل قیمت‌ها و پاسخ‌گویی به نیاز کشاورزان تاکید و ابراز امیدواری کرد که مدیران شهرستان بم در آزمون‌های پیش‌رو کارنامه‌ای قابل قبول از خود ارائه دهند.