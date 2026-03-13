امام جمعه بم: روز قدس آزمونی بزرگ برای اهل ایمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه شهر بم که مصادف با روز جهانی قدس برگزار شد، با اشاره به آیه ۱۱۹ سوره توبه «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَکُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ»، اظهار داشت: خداوند متعال مؤمنان را به رعایت تقوا و همراهی با صادقان فرمان داده است، زیرا رشد و پیروزی هر جامعه‌ای در گرو حمایت از افراد صادق و نهادهای صادق است.

وی افزود: اگر یک ملت بتواند صداقت را درک کند، فریب نخورد و در کنار صادقان بایستد، آن جامعه مسیر پیروزی را طی می‌کند و رزمندگان اسلام امروز مصداق کامل صادقان هستند و حمایت از آنان وظیفه هر انسان باتقواست.

امام جمعه بم تأکید کرد: روز قدس آزمونی بزرگ برای اهل ایمان است و حضور پرشور مردم در این روز تجدید بیعت با آرمان امام راحل(ره) و رهبر معظم انقلاب محسوب می‌شود.

دهقانی، با اشاره به اندیشه امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه مسئله فلسطین باید مسئله اول جهان اسلام باشد، تصریح کرد: هرچه زمان می‌گذرد، اهمیت این فرمایش آشکارتر می‌شود، چرا که فتنه‌ها و بحران‌های امروز جهان از رژیم اشغالگر صهیونیستی سرچشمه می‌گیرد.

وی افزود: امروز ملت ایران با اقتدار خود نشان داده که کشوری امنیت‌آفرین در منطقه است و توانسته نقشه‌های شوم آمریکا و رژیم صهیونیستی را خنثی کند. شکست‌های پی‌درپی دشمن در منطقه، نتیجه‌ی ایستادگی ملت‌های مؤمن و مجاهدان فلسطینی است.

امام جمعه بم با بیان اینکه فتح قدس نزدیک است، گفت: به برکت خون شهدا، دعای مؤمنان در ماه رمضان و استغاثه‌های خالصانه، رژیم صهیونیستی در مسیر فروپاشی قرار دارد و وعده الهی برای پیروزی مظلومان محقق خواهد شد.

دهقانی، در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به وضعیت امنیتی منطقه افزود: امروز ایران ثابت کرده است که کشوری مستقل، مقتدر و تأثیرگذار در معادلات جهانی است و دشمنان با وجود تبلیغات گسترده به بن‌بست رسیده‌اند.

وی با تقدیر از فداکاری نیروهای مسلح و بسیجیان در حفظ امنیت کشور گفت: نباید به بهانه خستگی یا مسائل شخصی از مسئولیت‌ها غافل شویم. حضور در سنگرها، میدان‌ها و پشتیبانی از جبهه مقاومت وظیفه‌ای عمومی است و ترک این مسئولیت‌ها خیانتی به آرمان شهدا خواهد بود.

امام جمعه بم در پایان خاطرنشان کرد: دشمن در استیصال قرار گرفته و همه فشارها و تحریم‌ها نشانه ضعف آنان است. امروز ملت ایران باید با حفظ انسجام و همبستگی، مسیر مقاومت و مجاهدت را تا پیروزی نهایی ادامه دهد.