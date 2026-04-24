به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، در خطبههای نمازجمعه این هفته شهر بم، با اشاره به توصیه همیشگی ائمه جمعه به رعایت تقوای الهی اظهار کرد: پس از خطاب الهی به مؤمنان و سفارش به تقوا و رعایت حدود الهی، یک برنامه مهم برای جامعه ایمانی و مسلمانان ترسیم شده که از اساسیترین محورهای آن، دشمن شناسی است.
وی افزود: از مهمترین دستوراتی که برای متقین بیان شده، شناخت دقیق دشمن است؛ چراکه اهل تقوا در این زمینه دچار غفلت و ضعف نمیشوند و با بصیرت، جبهه حق و باطل را از یکدیگر تفکیک میکنند.
امام جمعه بم با اشاره به دو دستور مهم قرآنی در این زمینه بیان کرد: نخست آنکه انسان باید دشمن خود را بشناسد تا با او طرح رفاقت و دوستی نریزد؛ چراکه بر اساس آیات الهی، میان مؤمنان و دشمنانشان کینه و عداوتی وجود دارد و دشمنان هرگز خیر و آسایش جامعه اسلامی را نمیخواهند و هر زمان فرصت پیدا کنند، ضربه و مشکل ایجاد میکنند.
وی با بیان اینکه عدم رفاقت با دشمن به معنای قرار داشتن دائم در جنگ نظامی نیست، بلکه به معنای عدم اعتماد است تصریح کرد: انسان به دوست خود اعتماد میکند، اما به دشمن اعتماد نمیکند، در برابر او هر سخنی را مطرح نمیسازد و هر اقدامی را انجام نمیدهد.
حجتالاسلام دهقانی، افزود: قرآن کریم هشدار میدهد که مؤمنان نباید با سادهلوحی با دشمن برخورد کنند؛ چراکه افراد سادهلوح قدرت تشخیص دوست و دشمن را ندارند و چه بسا فریب سخنان زیبا و ظاهر فریبنده دشمن را بخورند و گمان کنند او در لباس دوست وارد شده است.
امام جمعه بم، در پایان خاطرنشان کرد: جامعه ایمانی باید با هوشیاری، بصیرت و پایبندی به تقوا، مرزهای خود را با دشمنان حفظ کند و اجازه سوءاستفاده به آنان ندهد.
