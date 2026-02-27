به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌ های این هفته نماز جمعه شهر بم با اشاره به مرحله نهایی امتحان امت‌ها پس از قیام‌ها گفت: امت‌ها پس از تجربه قیام و پیروزی، در مرحله‌ای قرار می‌گیرند که به تعبیر قرآن کریم، آزمون نهایی آن‌هاست؛ اگر در این آزمون پای آرمان‌ها نایستند، دچار انحراف و بازگشت نرم خواهند شد.

وی با اشاره به سرگذشت قوم بنی‌اسرائیل پس از قیام علیه فرعون افزود: قوم بنی‌اسرائیل با دیدن معجزات الهی از بند فرعون رها شدند، اما با فراموشی ارزش‌ها دچار سرگردانی و انحطاط شدند؛ امروز نیز برای امت اسلامی و ملت ایران چنین خطری وجود دارد اگر نسبت به آرمان‌ها و اصول قیام بی‌تفاوت شود.

امام جمعه بم تجربه تاریخی انقلاب‌های جهان از جمله فرانسه، روسیه، تونس و مصر را یادآور شد و گفت: در همه این کشورها، بازگشت از آرمان‌های نخستین انقلاب باعث فروپاشی و انحراف شد و انقلاب اسلامی ایران باید با درس گرفتن از این تجربه‌ها، از بازگشت نرم به شرایط قبل از انقلاب جلوگیری کند.

دهقانی، با اشاره به آیه ۶۴ سوره «انعام» اظهار داشت: خداوند جوامع را از بسیاری از بدی‌ها نجات می‌دهد، اما اگر مردم دوباره به مسیر نادرست بازگردند، دچار نتایجی سخت‌تر خواهند شد.

وی افزود: باید مراقب تطمیع و فریب‌های دشمنان بود که با وعده‌های دروغین، ملت‌ها را از مسیر خود منحرف می‌کنند.

وی با تأکید بر اهمیت تحلیل سیاسی و شناخت توطئه‌های دشمن تصریح کرد: یکی از آسیب‌های تاریخی امت اسلام، نداشتن تحلیل سیاسی در برابر شایعه‌سازی دشمن است و همان‌گونه که در زمان امام حسن مجتبی(ع) عده‌ای از دینداران ساده‌دل با نداشتن تحلیل موجب زمین‌گیر شدن حرکت امام شدند.

امام جمعه بم، نقش مردم بصیر و توانمند را در خنثی‌سازی بازگشت نرم بسیار مهم دانست و گفت: مردمی که از لحاظ فکری و مالی در توان هستند باید در میدان باشند و با روشنگری و کمک به اقشار ضعیف، جامعه اسلامی را تقویت کنند. همچنین خیرین شریف شهرستان بم نیز همواره در کنار مردم و مسئولان بوده‌اند که جای تقدیر دارد.

دهقانی، با اشاره به مسئولیت سنگین مدیران و مسئولان را در شرایط فعلی تصریح کرد: بخش مهمی از خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن بر دوش مسئولان است و امروز دشمن به دنبال ایجاد ناامیدی اجتماعی و فروپاشی اعتماد عمومی است که تنها با عملکرد درست، شفافیت و حضور در میان مردم می‌توان این نقشه‌ها را بی‌اثر کرد.

وی با گلایه از برخی کم‌توجهی‌ها نسبت به حوزه فرهنگی و حوزوی افزود: حوزه علمیه از عدم همراهی برخی مدیران فرهنگی شهر گلایه دارد و باید توجه داشت مشکلات فرهنگی، آموزشی و درمانی بم نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها است، به‌ ویژه در حوزه بیمارستان‌ها که مردم شهرستان‌های اطراف نیز برای درمان به بم مراجعه می‌کنند.

امام جمعه بم با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی این شهرستان گفت: با هم‌افزایی و هماهنگی مسئولان شهری، نمایندگان و مدیران کل می‌توان پروژه‌های عمرانی و درمانی را با سرعت بیشتری پیش برد که ساخت بیمارستان جدید بم با ظرفیت‌های موجود در شهر، شدنی و ضروری است.

وی خاطرنشان کرد: ملت ایران در مرحله آزمون نهایی انقلاب قرار دارد و اگر در برابر فشارها و فریب دشمن صبر و پایداری داشته باشد، نصرت الهی شامل حالش خواهد شد.

وی افزود: مسئولان باید با عمل صادقانه و نه شعار، اعتماد مردم را تقویت و نقشه‌های دشمن را خنثی کنند.