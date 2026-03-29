امام جمعه بم: مردم با بصیرت و هوشیاری تحولات روز را دنبال کنند

بهگزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، ظهر یکشنبه با اشاره به حملات اخیر به شهر بم اظهار داشت: یکی از پیامدهای این اتفاقات آن است که دشمنان با رفتارهای خود بسیاری از شبهات مطرحشده در جامعه را بیپاسخ نمیگذارند و عملاً خودشان در حال پاسخگویی به آنها هستند.
وی با بیان اینکه برخی از جوانان و حتی عدهای از افراد جامعه در گذر زمان برخی مسائل تاریخی را فراموش کرده بودند، افزود: امروز رفتارهای آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی حکام عرب نشان میدهد چرا همواره شعار «مرگ بر آمریکا» مطرح میشد و این پرسش که «مشکل ما با آمریکا چیست» برای بسیاری از افراد روشن شده است.
امام جمعه بم ادامه داد: با اقدامات اخیر دشمنان مشخص میشود که زیاده خواهیهای آمریکا در حوزههای اقتصادی و منابع کشورهای مختلف، دلیل اصلی این دشمنیهاست و برای رسیدن به منافع نامشروع خود دست به هر اقدامی میزند.
دهقانی، با اشاره به حوادث امنیتی و انفجارهای اخیر در برخی شهرها گفت: تجربه نشان داده پس از هر حادثه، انسجام و حضور مردم پررنگتر میشود و میزان انزجار عمومی از جریانهای معاند افزایش پیدا میکند.
وی افزود: این روشنگریها یکی از برکات چنین حوادثی است و میتواند اهدافی را که در این جنگ ترکیبی دنبال میشود، برای جامعه تبیین کند.
امام جمعه بم خطاب به جوانان و نوجوانان گفت: این روزها زمان شناخت دوست از دشمن است و افرادی که با شعارهای ظاهر فریب سعی در تأثیرگذاری بر افکار شما داشتند، امروز در برابر کشته شدن دانشآموزان میناب حتی یک پیام تسلیت ساده نیز صادر نکردند.
وی ادامه داد: در حالی که نیروهای بسیجی، طلاب، نیروهای جهادی و مسلح که گاهی مورد تخریب قرار میگرفتند، امروز در کنار مردم و برای امنیت آنان ایستادهاند.
دهقانی، تأکید کرد: اکنون زمان آن است که جوانان ببینند چه کسانی واقعاً در کنار آنان هستند و چه کسانی قصد فریب افکار عمومی را دارند.
وی از مردم خواست با بصیرت و هوشیاری، تحولات روز را دنبال کرده و نسبت به جریانهای فعال در فضای رسانهای آگاه باشند.
