  1. جامعه
  2. انتظامی
۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۱۷

فعالیت شبانه روزی گشت های ویژه خودرویی و موتوری در محله ها

رئیس پلیس پیشگیری فراجا از فعالیت گشت های ویژه خودرویی و موتوری پلیس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «علی مویدی خرم آبادی»؛ رئیس پلیس پیشگیری فراجا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس از فعال سازی تیم های گشتی ۲۴ ساعته خبر داد و اظهار داشت : به منظور پیشگیری از وقوع جرایم در محلات تهران و سایر شهرها، برای فعالیت گشت های خودرویی شبانه روزی برنامه ریزی و تمرکز ویژه ای صورت گرفته و این تیم های چند نفره با اقتدار و هوشیاری فعالیت می کنند.

وی همچنین از فعال شدن تیم های دونفره موتور سوار برای پوشش نقاط دارای ریسک سرقت با هدف پیشگیری از وقوع و شناسایی سارقان خبر داد .

رئیس پلیس پیشگیری فراجا بهره گیری از ظرفیت های «پلیس یاران » را گامی به منظور پیشبرد بهتر اهداف و ماموریت های این پلیس دانست.

محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها