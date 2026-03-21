فعالیت شبانه روزی گشت های ویژه خودرویی و موتوری در محله ها

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «علی مویدی خرم آبادی»؛ رئیس پلیس پیشگیری فراجا در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری پلیس از فعال سازی تیم های گشتی ۲۴ ساعته خبر داد و اظهار داشت : به منظور پیشگیری از وقوع جرایم در محلات تهران و سایر شهرها، برای فعالیت گشت های خودرویی شبانه روزی برنامه ریزی و تمرکز ویژه ای صورت گرفته و این تیم های چند نفره با اقتدار و هوشیاری فعالیت می کنند.

وی همچنین از فعال شدن تیم های دونفره موتور سوار برای پوشش نقاط دارای ریسک سرقت با هدف پیشگیری از وقوع و شناسایی سارقان خبر داد .

رئیس پلیس پیشگیری فراجا بهره گیری از ظرفیت های «پلیس یاران » را گامی به منظور پیشبرد بهتر اهداف و ماموریت های این پلیس دانست.