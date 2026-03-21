به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت توسعه دیجیتال روسیه این پیشنهادات را منتشر کرد که به صنعت در حال شکوفایی هوش مصنوعی روسیه نیز امتداد یافته است تا اینترنت مستقل ایجاد کند. چنین اینترنتی از نفوذ خارجی محافظت شده است وبه آنچه که آن را ارزش های معنی و اخلاقی سنتی روسیه می نامد، احترام می گذارد.

وزارت توسعه دیجیتال روسیه در بیانیه ای اعلام کرد قوانین جدید برای کمک به حفاظت از شهروندان در مقابل الگوریتم های مخرب و تبعیض آمیز طراحی شده اند.

این اقدام که احتمالا به سود ابزارهای هوش مصنوعی داخلی است توسط سبربانک، بانک دولتی روسیه و گروه فناوری یاندکس توسعه یافته و در زمانی به طور عمومی ارائه شده که دولت روسیه اینترنت را بیشتر کنترل می کند.

پیش بینی می شود این قوانین سال آینده پس از انجام بررسی های بیشتر و تایید دولت وارد مرحله اجرایی شوند.

طبق این قوانین فعالیت های فناوری های هوش مصنوعی فرامرزی احتمالا در مواردی که توسط قانون فدراسیون روسیه مشخص شده، ممنوع یا محدود شود. RIAخبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده ابزارهای هوش مصنوعی خارجی مشمول قوانین جدید می شوند زیرا آنها به طور اجتناب ناپذیری داده های شهروندان روسیه را به خارج منتقل کرده اند.

این خبرگزاری به نقل از یک وکیل متخصص فناوری می نویسد: فناوری های هوش مصنوعی فرامرزی شامل تمام مدل های هوش مصنوعی خارجی از جمله چت جی پی تی، کلاود و جمینای هستند که استفاده از آنها سبب می شود داده های کاربران، جستجو ها و گفتگو ها به توسعه دهندگان آنها درخارج از روسیه منتقل شود.

دیگر ابزارهایی هوش مصنوعی متن باز مانند دیپ سیک یاQwen متعلق به چین را می توان به طور ایمن به کار گرفت یا در محیط های بسته روی زیرساخت های اختصاصی سازمان ها و شرکت های دولتی روسیه تطبیق داده و به کار گرفت.