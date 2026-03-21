تداوم خدمات توانبخشی غیرحضوری در مراکز روزانه تحت نظارت بهزیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت توانبخشی بهزیستی استان تهران اعلام کرد : در پی تعطیلی موقت مراکز روزانه توانبخشی آموزشی‌_حرفه‌ای و کارگاه‌های حمایتی تولیدی تحت نظارت حوزه توانبخشی بهزیستی استان تهران، معاونت توانبخشی استان برای استمرار خدمات به موقع به توانخواهان، گروه‌های مجازی در شبکه اجتماعی بله تشکیل داد.

طبق اعلام این سازمان ، این گروه‌ها با حضور معاون توانبخشی و کارشناس مسئول دفتر مربوطه ، کارشناسان ناظر استانی و شهرستانی و نیز مسئولان فنی مراکز ایجاد شده‌اند تا هماهنگی و نظارت بر روند خدمات غیرحضوری صورت گیرد.

در این راستا، به مراکز توانبخشی استان تأکید شده است که با تشکیل گروه‌های مجازی با خانواده توانخواهان، آموزش‌ها و خدمات توانبخشی، روانشناختی، ایمنی و تخصصی را از طریق پلتفرم‌های داخلی ارائه دهند.

ارزیابی عملکرد مراکز نیز از طریق بررسی نمونه‌کارها و خدمات بارگذاری‌شده در فضای مجازی توسط کارشناسان شهرستان و استان انجام خواهد شد.

گفتنی است ؛ بیش از ۴۸۰۰ نفر از توانخواهان سالمند و افراد دارای انواع معلولیت در استان تهران از خدمات مراکز روزانه توانبخشی آموزشی‌ـ‌حرفه‌ای تحت نظارت بهزیستی بهره‌مند می‌شوند.

مراکز توانبخشی روزانه با هدف ارائه دو دسته خدمت شامل خدمات آموزشی و حرفه ای از ساعت ۸ الی ۱۴ فعالیت می‌کنند .

همچنین منظور از تاسیس این مراکز ، فراهم نمودن امکان دریافت خدمات توانبخشی در عین زندگی توانخواه در محیط خانواده هست به گونه ای که فرد روزانه به این مراکز مراجعه می نماید و از خدمات مختلف برخوردار می گردد .

خدمات مراکز روزانه در ۱۳ عنوان قابل ارائه می باشد که در حال حاضر در استان تهران ۱۲ نوع خدمت برای گروه‌های سالمندان ، اختلالات شنوایی ، اختلالات بینایی ، اختلالات طیف اتیسم ، اختلالات جسمی حرکتی ، ضایعه نخاعی ، اختلالات رشدی هوشی ، اختلالات دهان ، بلع و تغذیه و اختلالات روانشناختی قابل دسترس است .

در مراکز روزانه آموزشی ، خدمات توانپزشکی مانند فیزیوتراپی کاردرمانی و کفتار درمانی در کنار آموزش های روانشناختی ،هنردرمانی و اقدامات مددکاری ارائه می شود .

علاوه بر ۹ کاربری فوق ، کلیه گروه‌های دارای معلولیت می‌توانند از بخش دیگری از خدمات روزانه که تحت عناوین پیش حرفه ای ، حرفه آموزی و فعالیت در کارگاههای حمایتی تولیدی ارائه می گردد ، بهره مند گردند .

مراکز پیش حرفه ای ویژه توانخواهانی است که به دلیل شرایط جسمی یا ذهنی و شناختی شان امکان یاد گیری حرفه را ندارند .

در مراکز حرفه آموزی ،طیف متنوعی از حرفه ها آموزش داده می شود و توانخواهانی که این حرفه ها را می آموزند می توانند جذب محیط کار شده و با اشتغال در حرفه ی مربوطه ، به توانمندی و استقلال برسند و چنانچه امکان جذب در بازار کار را نداشته باشند ، در کارگاههای حمایتی تولیدی مشغول به کار شوند و از محل فروش تولیدات کارگاه ، درآمد محدودی کسب نمایند .

شایان ذکر است ؛ کاربری مربوط به اختلالات چند معلولیتی ،ویژه شهرستانهای با جمعیت کمتر از یکصد هزار نفر است که در آن خدمات برای سه گروه مختلف دارای معلولیت ، در یک مرکز ارائه می‌شود و با توجه به شرایط جمعیتی استان تهران و وجود مراکز با کاربری مختلف ، این استان واحد شرایط تاسیس مرکز چند معلولیتی نمی باشد .