۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۰۹

تشکیل پایگاه‌های مطالعات نوروزی برای دانش‌آموزان کنکوری لرستان

خرم‌آباد - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان از تشکیل پایگاه‌های مطالعات نوروزی برای دانش‌آموزان کنکوری و متوسطه دوم این استان خبر داد.

سید عیسی سهرابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ریزی آموزش‌وپرورش لرستان برای ایام تعطیلات نوروزی دانش‌آموزان، اظهار داشت: ما از قبل برنامه‌هایی را در این زمینه تدوین کرده بودیم.

وی عنوان کرد: در حوزه آموزش متوسطه بحث ارتقای معدل را خیلی جدی دنبال می‌کردیم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به اینکه ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی و تربیتی و توسعه عدالت آموزشی از اولویت‌های ما بوده است، گفت: ما تمام تلاشمان را کرده‌ایم که مأموریت اصلی دستگاه آموزش‌وپرورش تحت شعاع قرار نگیرد.

سهرابی، بیان داشت: بنا به شرایط و اقتضائات ممکن است روش‌ها تغییر کند، اما اجازه نمی‌دهیم از مسیر اصلی خودش خارج شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه دانش‌آموزان کنکوری و متوسطه دوم، پایگاه‌های مطالعات نوروزی در بعضی از شهرستان‌های استان تشکیل شده است، افزود: در حوزه آموزش ابتدایی و متوسطه اول و هنرستان‌ها، بسته‌های خودآموز تدارک دیده‌ایم.

مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان، عنوان کرد: مدرسه تلویزیونی و اینترنتی را راه‌اندازی کرده‌ایم، تلاش می‌کنیم که در اثر تعطیلات نوروزی شکافی در امر آموزش و تربیت ایجاد نشود.

