به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه استقلال، در متن بیانیه سازمان هواداران استقلال آمده است:
بسمه تعالی
آنچه این روزها بر ایران عزیزمان میگذرد، صرفاً مجموعهای از رویدادهای تلخ و پرهزینه نیست، بلکه جلوهای از روح زنده و ریشهدار ملتی است که از دل تاریخی چند هزارساله، عزت، اقتدار و انسانیت را به ارث برده است. ملتی که نه آغازگر جنگی بوده و نه در برابر ظلم و تعدی، سکوت و تسلیم را برگزیده است.
امروز، صحنههایی که در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران رقم میخورد، تنها واکنشهایی گذرا نیست؛ بلکه روایتگر همبستگی، نجابت و روحیه استوارِ مردمی است که در سختترین شرایط نیز کرامت انسانی و عشق به میهن را پاس میدارند؛ تصاویری که بازتاب آن در افکار عمومی جهان، نشانهای از احترام و توجه به این ایستادگی تاریخی است.
در سوی دیگر، پاسخ قاطع و مسئولانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به تجاوزات صورتگرفته، در چارچوب حق مشروع دفاع از حاکمیت و تمامیت ارضی، بار دیگر جایگاه اقتدار ملی ایران را در معادلات منطقهای و بینالمللی مورد توجه قرار داده است.
بیتردید، فقدان و شهادت قائدِ بزرگ ایران، جمعی از فرماندهان، مسئولان و هموطنان عزیز، زخمی عمیق بر پیکره این سرزمین وارد کرده است؛ زخمی که هرچند جانکاه است، اما اراده ی ادامه راه و پاسداشت آرمانهای آنان را استوارتر از گذشته، در دلها زنده نگاه میدارد.
در این میان، حمله به اماکن غیرنظامی، از جمله مجموعههای ورزشی در تهران و دیگر شهرها، نهتنها مغایر با اصول اولیه حقوق بشردوستانه و قواعد پذیرفتهشده بینالمللی است، بلکه نشاندهنده بیاعتنایی آشکار به ارزشهای انسانی و اخلاقی است که وجدان بیدار جهانی را به قضاوت فرا میخواند.
با اندوهی عمیق، یادآور میشویم که در میان شهدای گرانقدر این حوادث، جمعی از هواداران وفادار باشگاه محبوب استقلال نیز حضور دارند؛ عزیزانی که عشق به میهن را فراتر از هر تعلقی، در عمل معنا کردند و نام خود را در حافظه پرافتخار این سرزمین جاودانه ساختند.
همچنین، همراهی و اعلام موضع مسئولانه جمعی از چهرههای ورزش ایران و جهان، بهویژه خانواده بزرگ باشگاه استقلال در محکومیت این رخدادها، اقدامی ارزشمند و درخور تقدیر است که نشان میدهد زبان ورزش، همچنان میتواند پیامآور صلح، انسانیت و همدلی باشد.
سازمان هواداران باشگاه استقلال ایران، ضمن محکوم کردن هرگونه خشونت و اقدام مغایر با اصول انسانی، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانوادههای داغدار اعلام داشته و بر ضرورت حفظ کرامت انسانی، صیانت از جان غیرنظامیان و پایبندی به اصول اخلاقی و بینالمللی تأکید مینماید.
همچنین، یاد و نام تمامی شهدای این سرزمین، بهویژه هواداران وفادار استقلال، را گرامی داشته و بر تداوم راه آنان در مسیر عزت، همبستگی و سربلندی ایران تأکید میورزد.
در آستانه نوروز، انشاءالله در سال جدید شاهد آرامش و سربلندی بیش از پیش ایرانیان و ورزشکارانشان در عرصه های ملی و جهانی باشیم و محول الأحوال، بهترین احوال را بر این ملت مقدر فرماید. به امید فردایی که در آن آرامش، امنیت و نشاط، بار دیگر در سراسر ایران عزیز جاری شود و ورزش این مرز و بوم همچون همیشه، نماد افتخار، همدلی و امید باشد.
