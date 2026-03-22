  1. استانها
  2. همدان
۲ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۲۴

بازگشایی اماکن تاریخی همدان برای بازدید گردشگران

همدان- مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان از بازگشایی اماکن تاریخی، پایگاه‌های ملی و جهانی و محوطه‌های دارای بنای تاریخی استان همدان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن معصوم‌علیزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تصمیم وزارت متبوع، محوطه آرامگاه بوعلی‌سینا، سایت جهانی هگمتانه، آرامگاه باباطاهر و محوطه گنبد علویان در شهر همدان، تپه نوشیجان و شهر زیرزمینی سامن در ملایر و آرامگاه میررضی‌الدین آرتمیانی در تویسرکان آماده استقبال از مسافران و بازدیدکنندگان هستند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی موزه‌های استان همچنان تعطیل بوده و امکان بازدید از آن‌ها وجود ندارد، ادامه داد: اشیاء تاریخی موزه‌ها برای حفظ و نگهداری به مخازن امن منتقل شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بیان کرد: ساعت بازدید از بناهای تاریخی استان از ساعت ۹ تا ۱۹ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی از این اماکن دیدن کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مطلوب، استان همدان در ایام پیش رو میزبان شایسته‌ای برای هموطنان باشد.

کد خبر 6780924

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها