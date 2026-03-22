بازگشایی اماکن تاریخی همدان برای بازدید گردشگران

به گزارش خبرگزاری مهر،محسن معصوم‌علیزاده ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس تصمیم وزارت متبوع، محوطه آرامگاه بوعلی‌سینا، سایت جهانی هگمتانه، آرامگاه باباطاهر و محوطه گنبد علویان در شهر همدان، تپه نوشیجان و شهر زیرزمینی سامن در ملایر و آرامگاه میررضی‌الدین آرتمیانی در تویسرکان آماده استقبال از مسافران و بازدیدکنندگان هستند.

وی با تاکید بر اینکه تمامی موزه‌های استان همچنان تعطیل بوده و امکان بازدید از آن‌ها وجود ندارد، ادامه داد: اشیاء تاریخی موزه‌ها برای حفظ و نگهداری به مخازن امن منتقل شده‌اند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان بیان کرد: ساعت بازدید از بناهای تاریخی استان از ساعت ۹ تا ۱۹ تعیین شده است و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی از این اماکن دیدن کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط مطلوب، استان همدان در ایام پیش رو میزبان شایسته‌ای برای هموطنان باشد.