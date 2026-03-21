به گزارش خبرگزاری مهر، آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی امروز شنبه از آغاز بررسی حمله به تأسیسات هسته‌ ای نطنز واقع در ایران خبر داد.

آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی با انتشار پیامی در ایکس نوشت: ایران این نهاد را در جریان قرار داده که سایت هسته‌ ای نطنز امروز مورد حمله قرار گرفته است.

در پیام صادره از سوی آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی در این خصوص آمده است: هیچ افزایشی در سطح تشعشعات خارج از این سایت گزارش نشده است. آژانس در حال بررسی این گزارش است.

این در حالیست که سازمان انرژی اتمی کشورمان ساعاتی پیش با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: در پی حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی به کشورمان، مجتمع غنی‌سازی شهید احمدی‌روشن نطنز، صبح امروز (یکم فروردین ۱۴۰۵)، مورد حمله قرار گرفت. این اقدام، مغایر با قوانین و تعهدات بین‌المللی، از جمله معاهده NPT و سایر مقررات مرتبط با ایمنی و امنیت هسته‌ای است.