به گزارش خبرگزاری مهر، براساس آمارهای اعلامی وزارت بهداشت، در حال حاضر، ۹۷۰ نفر در مراکز درمانی بستری هستند. از ابتدای جنگ تا امروز (۹ اسفند تا اول فروردین ۱۴۰۵) ۲۰ هزار و ۹۸۴ نفر درمان و ترخیص شده‌اند.

براساس اطلاعات وزارت بهداشت، تعداد مصدومین و شهدای نظام سلامت از آغاز جنگ تا اول فروردین به ترتیب ۱۰۳ و ۲۱ نفر است.

براساس آمار و ارقام اعلامی وزارت بهداشت، تعداد عمل‌های جراحی انجام شده از زمان آغاز جنگ تا به امروز، ۸۴۹ مورد است.

براساس آمار وزارت بهداشت از ۹ اسفند تا اول فروردین، تعداد مصدومان کمتر از ۱۸ سال و مصدومان کمتر از دو سال به ترتیب ۱۵۱۰ و ۵۳ نفر است.

همچنین گزارش‌ها نشان می‌دهد که ۱۳ کودک کمتر از ۵ سال شهید شده‌اند و تعداد شهدای کمتر از ۱۸ سال نیز ۲۰۸ نفر است.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد پایگاه‌های آسیب‌دیده اورژانس ۴۸ مورد است. همچنین تعداد مراکز «درمانی» و «بهداشتی» آسیب دیده به ترتیب ۳۸ و ۱۸۲ مورد است. همچنین ۷ بیمارستان تخلیه شده‌اند و ۳۶ دستگاه آمبولانس نیز آسیب دیده‌اند.

آمار ارقام نشان می‌دهد که ۲۳۴ زن تا اول فروردین ماه ۱۴۰۵ شهید شده‌اند و تعداد مصدومان زن نیز ۳۶۰۰ نفر است.

تهران و هرمزگان، بیشترین تعداد شهدا را به خود اختصاص داده‌اند.