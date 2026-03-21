هوش مصنوعی «پلانتیر» سیستم نظامی اصلی پنتاگون می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، استیو فاینبرگ معاون وزیر دفاع آمریکا در نامه ای به رهبران پنتاگون اعلام کرد ابزار هوش مصنوعی ماون (Maven) متعلق به شرکت پالانتیر به یک برنامه رسمی ثبت شده تبدیل خواهد شد.

چنین اقدامی استفاده طولانی مدت از فناور هدف گیری تسلیحات پالانتیر را در سراسر ارتش آمریکا تضمین می کند. فاینبرگ در نامه‌ای به مقامات ارشد پنتاگون و رهبران ارتش آمریکا نوشت سیتسم هوشمند ماون ابزارهای جدید و مورد نیاز ارتش برای ردیابی و تسلط بر دشمنان در تمام حوزه ها را فراهم می کند.

این تصمیم با پایان یافتن سال مالی جاری اجرایی در ماه سپتامبر اجرایی می شود. ماون یک پلتفرم نرم افزاری دستوردهی و کنترل است که داده های میدان جنگ را تحلیل و اهداف را شناسایی می کند. این ابزار هم اکنون سیستم عامل هوش مصنوعی اصلی ارتش آمریکا به شمار می رود.

در این یادداشت دستورداده شده ظرف مدت ۳۰ روز نظارت برماون از سازمان National Geospatial Intelligence به دفتر مدیر هوش مصنوعی پنتاگون منتقل شود. قراردادهای آتی با پالانتیر توسط ارتش کنترل خواهد شد.

این در حالی است که پنل کارشناسی سازمان مللی هشدار داده تسلیحات هوش مصنوعی که بدون نظارت انسانی تصمیم می گیرند، ریسک های اخلاقی، حقوقی وامنیتی ایجاد می کنند.