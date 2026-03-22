ایرج کهریزی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی شرق استان تهران خبر داد و اعلام کرد که هم اکنون تردد در محور تهران-فیروزکوه به صورت نیمه‌سنگین در جریان است.

کهریزی با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها گفت: در حال حاضر محور هراز از وضعیت ترافیکی روانی برخوردار است و رانندگان بدون مشکل خاصی در این مسیر در حال تردد هستند.

وی افزود: با توجه به حجم ترددها در محور فیروزکوه، از رانندگان خواسته میشود با صبر و حوصله و رعایت فاصله طولی، قوانین راهنمایی و رانندگی را مد نظر قرار دهند تا شاهد وقوع حوادث ناگوار نباشیم.

رئیس پلیس راه شرق استان تهران در پایان تأکید کرد: توصیه میشود رانندگان قبل از سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیرها مطلع شده و زمان سفر خود را مدیریت کنند.