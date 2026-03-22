سیدجمال موسویان در گفتوگو با خبرنگار مهر، از آغاز عملیات گسترده پایش جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف شناسایی بهموقع آفات برگخوار و جوانهخوار بلوط در سطح ۲۸۰ هزار هکتار از جنگلهای مناطق گرمسیری و سردسیری استان در حال اجرا است.
وی با اشاره به سابقه حمله این آفات در سالهای اخیر افزود: با توجه به احتمال شیوع این آفات در اسفندماه، کارشناسان منابع طبیعی از ابتدای این ماه پایش مناطق مستعد را آغاز کردهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: بهمنظور افزایش سرعت واکنش در صورت مشاهده آلودگی، چهار تفاهمنامه با شرکتهای مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی منعقد شده است تا عملیات مقابله در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
وی تصریح کرد: بر اساس این تفاهمنامهها، هر قرارداد به مساحت ۷۰۰ هکتار برای مبارزه با آفات بلوط در نظر گرفته شده و در صورت شناسایی آلودگی، عملیات کنترل از طریق محلول «بیتی» بدون اتلاف زمان آغاز خواهد شد.
موسویان ادامه داد: این اقدامات در مناطقی از شهرستانهای باشت، لنده، کهگیلویه، چرام، دنا و بویراحمد که در گذشته درگیر این آفات بودهاند، متمرکز شده است.
وی تأکید کرد: هدف اصلی از اجرای این طرح، پیشگیری از گسترش آفات و حفظ پوشش ارزشمند جنگلهای بلوط استان است.
