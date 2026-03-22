رودریگز: نوروز یادبودی از صلح در برابر جنگ باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، برونو رودریگز وزیر امور خارجه کوبا با تبریک فرا رسیدن «سال نو پارسی»، ابراز امیدواری کرد این روز، یادبودی از صلح و امید در برابر جنگ‌ها باشد.

وزیر امور خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: به مردم ایران و بیش از ۳۰۰ میلیون انسانی که فرا رسیدن سال نو پارسی، نوروز، را جشن می‌گیرند، می‌پیوندیم.

وی ابراز امیدواری کرد که این روز، بیش از هر زمان دیگری، یادبودی از صلح و امید، در برابر همه جنگ‌ها و بربریت باشد.

مردم ایران در حالی به استقبال سال ۱۴۰۵ رفتند که بیش از ۲۰ روز از جنگ تجاوزکارانه آمریکایی- صهیونی علیه کشورمان می‌گذرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد نیز با انتشار پیامی به مناسبت نوروز، بر ضرورت گفت‌وگو، همبستگی و ساختن جهانی صلح‌آمیز در شرایط پرتنش کنونی تاکید کرد.