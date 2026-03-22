برگزاری تظاهرات گسترده ضد جنگ علیه ایران در اسپانیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای «ال دیاریو»، حدود ۴ هزار نفر از پایتختنشینهای اسپانیا با شعار «نه به جنگ»، به جنگ تجاوزکارانه علیه ایران اعتراض کردند و «صلح» و پایان دادن به تنش در خاورمیانه را خواستار شدند.
در تظاهراتی که توسط مجمع بینالمللی مادرید سازماندهی شده بود و در برخی از خیابانهای اصلی پایتخت اسپانیا برگزار شد، تظاهرکنندگان بنرهای متعددی حمل میکردند که روی بیشتر آنها «نه به جنگ» نوشته شده بود.
شرکتکنندگان در این تجمع شعارهایی علیه جنگ در ایران و مداخله دونالد ترامپ رئیسجمهوری آمریکا و همچنین شعارهایی علیه فاشیستها سر دادند.
ایرنه مونترو نماینده پارلمان اروپا از حزب پودموس اسپانیا با حضور در این تجمع اعتراضی، از دولت پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا خواست تا از سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خارج شود و نیروهای آمریکایی پایگاههای اسپانیایی روتا (کادیز) و مورون د لا فرونترا (سویل) را ترک کنند.
وی هشدار داد: تا زمانی که ما در ناتو هستیم، چه بخواهیم چه نخواهیم، در حال جنگ هستیم؛ تا زمانی که نیروهای آمریکایی در پایگاههای اسپانیایی هستند، چه بخواهیم چه نخواهیم، در جنایات (دونالد) ترامپ و (بنیامین) نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) همدست هستیم.
نظر شما